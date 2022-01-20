《台股攻略－黃振宇》台股微跌９點，守住１８２００點關口

《台股攻略》美股下跌，台股加權指數今日（２０日）微跌開市。台積電受壓，指數跌過百

點，在航運及鋼鐵股支撐下，指數跌幅收窄，收１８２１８點，微跌９點，守在１８２００點關

口，成交金額為２３８３﹒８７億元（新台幣．下同）。

電子權值股方面，台積電收６５１元，跌０﹒５％；大立光收２０８０元，跌近１％；鴻海

收１０３元，跌０﹒５％。半導體ＩＣ設計股的聯發科收１０９０元，跌０﹒９％；力智漲停，

瑞鼎升０﹒２％。貨櫃三雄僅長榮上升，收１２４元，升１﹒２２％；陽明收１０４元，無起跌

；萬海收１６１元，跌０﹒３％。鋼鐵板塊造好，中鋼收３５﹒５元，升１﹒９％；第一銅及新

鋼漲停，中鴻?燁輝及聚亨均升３％至６％。台塑四寶的台塑收１０７﹒５元，升１﹒４２％；

南亞收８７﹒４元，無起跌；台化收７９﹒８元，跌０﹒１％；台塑化收９８﹒１元，跌

０﹒１％。

下周三（２６日）為台股農曆春節假期前的最後交易日，市場偏向觀望，成交淡靜，而台股

現時高位震盪，投資者宜保留資金，待回調吸納前景較好的電子權值股。《富邦銀行（香港）證

券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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