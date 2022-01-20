  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2022 09:08

【虛幣世界】美國股債雙跌影響投資者信心，比特幣失守四萬二美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》由於美國科技股持續下挫，而美債資金持續從市場流出，加密
貨幣市場同樣受拖累，比特幣跌穿四萬二美元關口，分析認為因為投資者擔心宏觀經濟狀況不穩
定，包括供應鏈問題、持續的冠狀病毒大流行、通脹上升和科技市場的低迷。
　　Ｏｓｐｒｅｙ　Ｆｕｎｄｓ創始人兼首席執行官格雷格金表示，市場正在消化許多事情，其
中市場適應不同的宏觀環境，包括加密等風險資產將被拋售，他認為近期科技股下跌與加密貨幣
之間存在一定關係；但長遠而言仍看好看好加密貨幣市場，預計今年年底會出現攀升，將比起現
價高出很多。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元４１８００（美元．下同），升０﹒３４％（２４小時比
較．下同）；以太幣現報３１０８﹒２２元，升０﹒７９％；艾達幣報１﹒３２元，跌
１﹒１９％；瑞波幣報０﹒７３元，升０﹒１６％。（ｕｌ）

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ


又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/01/2022
【虛幣世界】美國股債雙跌影響投資者信心，比特幣失守四萬二美元
中國故事19/01/2022
《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務　滬指走軟創板拉跌逾2%
財經熱話19/01/2022
憧憬下調LPR內房板塊回暖　物管股強勢反彈無視大行唱淡！
財經熱話19/01/2022
【火上加油】油價創7年新高　三桶油齊彈1%　專家首選中海油？
財經熱話19/01/2022
騰訊第四季業績料受累監管因素　遭多家大行削目標價
財經熱話19/01/2022
新能源車受制補貼退坡及美退市憂慮續軟　已屆吸納時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金