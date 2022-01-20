《異動股》傳內地擬放寬房企預售資金使用，融創開飆逾６％

《經濟通通訊社２０日專訊》融創（０１９１８）現價升６﹒５５％，報１０﹒０８元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒６％。該股成交約７８１萬股，涉資７８６７萬元。

外電引述知情人士表示，中國正在起草適用全國的規定，使房地產開發商更易獲得託管帳戶

中的商品房預售資金，這是中國為緩解房地產業的嚴重資金短缺而採取的最新舉措。有關新規最

快於１月底推出，以防止危機擴大。

知情人士表示，新規定將放寬開發商使用預售託管帳戶中的資金，以協助覆行債務、付款給

供應商、以及做融資操作。目前這些託管帳戶是由地方政府管控，缺乏中央監督。

多隻弱勢內房股高開；碧桂園服務（０６０９８）升６﹒９４％，報４５﹒４５元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒９４％；碧桂園（０２００７）升１﹒９５％，報６﹒８

元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒８４％；世茂（００８１３）升４﹒８２％，

報５﹒８７元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒５３％；雅居樂（０３３８３）升

７﹒５％，報４﹒３元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２３﹒２１％。

現時，恒生指數報２４２６３，升１３５點或升０﹒５６％，主板成交３７﹒８６億元。國

企指數報８５０５，升６３點或升０﹒７５％。恒生科技指數報５６９２，升４９點或升

０﹒８８％。

即月期指新報２４２４２，升１６７點，低水２１點。即月國指期貨報８５１２，升８２點

，高水７點。即月科指期貨新報５６９２，升７８點，低水８點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融創（０１９１８） １０﹒０８元 升６﹒５５％

融創服務（０１５１６） ９﹒００元 升５﹒５１％

碧桂園服務（０６０９８） ４５﹒４５元 升６﹒９４％

碧桂園（０２００７） ６﹒８０元 升１﹒９５％

世茂（００８１３） ５﹒８７元 升４﹒８２％

世茂服務（００８７３） ５﹒９８元 升２﹒７５％

雅居樂（０３３８３） ４﹒３０元 升７﹒５０％

雅生活（０３３１９） １４﹒８０元 升３﹒０６％

合景泰富（０１８１３） ４﹒７２元 升３﹒９６％

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（ｈｃ）

