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即市新聞

20/01/2022 09:26

《異動股》傳內地擬放寬房企預售資金使用，融創開飆逾６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》融創（０１９１８）現價升６﹒５５％，報１０﹒０８元，以
現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒６％。該股成交約７８１萬股，涉資７８６７萬元。
　　外電引述知情人士表示，中國正在起草適用全國的規定，使房地產開發商更易獲得託管帳戶
中的商品房預售資金，這是中國為緩解房地產業的嚴重資金短缺而採取的最新舉措。有關新規最
快於１月底推出，以防止危機擴大。
　　知情人士表示，新規定將放寬開發商使用預售託管帳戶中的資金，以協助覆行債務、付款給
供應商、以及做融資操作。目前這些託管帳戶是由地方政府管控，缺乏中央監督。
　　多隻弱勢內房股高開；碧桂園服務（０６０９８）升６﹒９４％，報４５﹒４５元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１５﹒９４％；碧桂園（０２００７）升１﹒９５％，報６﹒８
元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒８４％；世茂（００８１３）升４﹒８２％，
報５﹒８７元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒５３％；雅居樂（０３３８３）升
７﹒５％，報４﹒３元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２３﹒２１％。
　　現時，恒生指數報２４２６３，升１３５點或升０﹒５６％，主板成交３７﹒８６億元。國
企指數報８５０５，升６３點或升０﹒７５％。恒生科技指數報５６９２，升４９點或升
０﹒８８％。
　　即月期指新報２４２４２，升１６７點，低水２１點。即月國指期貨報８５１２，升８２點
，高水７點。即月科指期貨新報５６９２，升７８點，低水８點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創（０１９１８）　　　　１０﹒０８元　升６﹒５５％
　　融創服務（０１５１６）　　　９﹒００元　升５﹒５１％
　　碧桂園服務（０６０９８）　４５﹒４５元　升６﹒９４％
　　碧桂園（０２００７）　　　　６﹒８０元　升１﹒９５％
　　世茂（００８１３）　　　　　５﹒８７元　升４﹒８２％
　　世茂服務（００８７３）　　　５﹒９８元　升２﹒７５％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　４﹒３０元　升７﹒５０％
　　雅生活（０３３１９）　　　１４﹒８０元　升３﹒０６％
　　合景泰富（０１８１３）　　　４﹒７２元　升３﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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