《異動股》碧服（６０９８）擴大至升一成三冠藍籌，物管股高漲

《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升１２﹒９４％暫成最佳表現

藍籌，報４８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２２﹒４５％。該股成交約１７０７萬

股，涉資８﹒０４億元。盤中高見４９元破五十天線。

受內地擬放寬房企預售資金使用，內房股全面造好，一眾物管股一同回暖；世茂服務

（００８７３）升９﹒６２％，報６﹒３８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

２２﹒４６％；融創服務（０１５１６）升８﹒０９％，報９﹒２２元，以現價計，該股暫連升

３日，累計升幅２３﹒４３％；金科服務（０９６６６）升１０﹒３６％，報３８﹒３５元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１７﹒４６％；旭輝永升（０１９９５）升１５﹒５４％，

報１５﹒０２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２７﹒５％。

現時，恒生指數報２４４８２，升３５４點或升１﹒４７％，主板成交２７７﹒８６億元。

國企指數報８６０４，升１６２點或升１﹒９２％。恒生科技指數報５７６３，升１２０點或升

２﹒１３％。

即月期指新報２４４６５，升３９０點，低水１８點。即月國指期貨報８６０８，升１７８

點，高水４點。即月科指期貨新報５７６２，升１４８點，低水１０點。

上證綜合指數報３５６９，升１１點或升０﹒３１％，成交９５７﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１４２７３，升６６點或升０﹒４７％，成交１５８７﹒６７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ４８﹒００元 升１２﹒９４％

世茂服務（００８７３） ６﹒３８元 升９﹒６２％

融創服務（０１５１６） ９﹒２２元 升８﹒０９％

金科服務（０９６６６） ３８﹒３５元 升１０﹒３６％

旭輝永升（０１９９５） １５﹒０２元 升１５﹒５４％

雅生活（０３３１９） １５﹒３０元 升６﹒５５％

保利物業（０６０４９） ６２﹒４０元 升３﹒３１％

綠城服務（０２８６９） ７﹒８６元 升５﹒６５％

華潤萬象（０１２０９） ３９﹒４５元 升４﹒２３％

恒大物業（０６６６６） ２﹒７９元 升２﹒９５％

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（ｈｃ）

