  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2022 13:30

恒指擴大至升超過６００點，重磅股買力強勁

　　《經濟通通訊社２０日專訊》大市午後升勢持續，恒指上午突破百天線水平後未見沽壓。重
磅股續有追捧；美團（０３６９０）擴大升幅至８﹒７７％，報２３３﹒２元，成交約２１１０
萬股，涉資４７﹒７０億元；阿里（０９９８８）升４﹒９９％，報１３０﹒４元；騰訊
（００７００）升５﹒３８％，報４６６﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
６﹒１％；友邦（０１２９９）升４﹒８３％，報８７﹒９元，以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅６﹒８％。四股合計為恒指帶來逾４００點升幅。
　　領漲板塊內房股升勢強勁，碧桂園服務（０６０９８）擴大至升１５﹒６５％，報
４９﹒１５元，暫連升２日，累計升幅２５﹒３８％；碧桂園（０２００７）升５﹒５５％，報
７﹒０４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１９﹒９３％。
　　現時恒指破百天線後，即上望１１月底的裂口位２４８００水平。
　　現時，恒生指數報２４７６２，升６３４點或升２﹒６３％，主板成交９９２﹒５３億元。
國企指數報８７１２，升２７０點或升３﹒２１％。恒生科技指數報５８６２，升２１９點或升
３﹒９０％。
　　即月期指新報２４７４９，升６７４點，低水１３點。即月國指期貨報８７１２，升２８２
點，平水。即月科指期貨新報５８６２，升２４８點，高水２點。
　　上證綜合指數報３５７０，升１１點或升０﹒３３％，成交３０１３﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２５７，升５０點或升０﹒３６％，成交４４９２﹒３３億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列恒指十大升幅股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　４９﹒１５元　升１５﹒６５％
　　美團（０３６９０）　　　　２３３﹒２０元　　升８﹒７７％
　　海底撈（０６８６２）　　　　１８﹒８４元　　升７﹒７８％
　　安踏（０２０２０）　　　　１１９﹒９０元　　升６﹒３９％
　　李寧（０２３３１）　　　　　８０﹒１０元　　升６﹒６６％
　　京東集團（０９６１８）　　２９７﹒６０元　　升５﹒７６％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　７﹒０４元　　升５﹒５５％
　　騰訊（００７００）　　　　４６６﹒２０元　　升５﹒３８％
　　平保（０２３１８）　　　　　６４﹒６０元　　升５﹒２１％
　　阿里（０９９８８）　　　　１３０﹒４０元　　升４﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩　減息牌未出盡
財經熱話20/01/2022
【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元　倡再派電子消費券
財經熱話20/01/2022
瑞聲盈警上季少賺逾七成　大行唱淡先沽為快
大行報告20/01/2022
內房否極泰來？！　預售資金使用有望放寬　一表盡覽邊隻最值博
大行報告20/01/2022
【大行炒D乜】瑞信點濠賭　高盛評油股　一click就知道
開市Good Morning20/01/2022
林家亨：內地正式進入貨幣政策寬鬆周期　料內房走勢勝內銀！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金