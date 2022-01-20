恒指擴大至升超過６００點，重磅股買力強勁

《經濟通通訊社２０日專訊》大市午後升勢持續，恒指上午突破百天線水平後未見沽壓。重

磅股續有追捧；美團（０３６９０）擴大升幅至８﹒７７％，報２３３﹒２元，成交約２１１０

萬股，涉資４７﹒７０億元；阿里（０９９８８）升４﹒９９％，報１３０﹒４元；騰訊

（００７００）升５﹒３８％，報４６６﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

６﹒１％；友邦（０１２９９）升４﹒８３％，報８７﹒９元，以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅６﹒８％。四股合計為恒指帶來逾４００點升幅。

領漲板塊內房股升勢強勁，碧桂園服務（０６０９８）擴大至升１５﹒６５％，報

４９﹒１５元，暫連升２日，累計升幅２５﹒３８％；碧桂園（０２００７）升５﹒５５％，報

７﹒０４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１９﹒９３％。

現時恒指破百天線後，即上望１１月底的裂口位２４８００水平。

現時，恒生指數報２４７６２，升６３４點或升２﹒６３％，主板成交９９２﹒５３億元。

國企指數報８７１２，升２７０點或升３﹒２１％。恒生科技指數報５８６２，升２１９點或升

３﹒９０％。

即月期指新報２４７４９，升６７４點，低水１３點。即月國指期貨報８７１２，升２８２

點，平水。即月科指期貨新報５８６２，升２４８點，高水２點。

上證綜合指數報３５７０，升１１點或升０﹒３３％，成交３０１３﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１４２５７，升５０點或升０﹒３６％，成交４４９２﹒３３億元人民幣。





表列恒指十大升幅股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ４９﹒１５元 升１５﹒６５％

美團（０３６９０） ２３３﹒２０元 升８﹒７７％

海底撈（０６８６２） １８﹒８４元 升７﹒７８％

安踏（０２０２０） １１９﹒９０元 升６﹒３９％

李寧（０２３３１） ８０﹒１０元 升６﹒６６％

京東集團（０９６１８） ２９７﹒６０元 升５﹒７６％

碧桂園（０２００７） ７﹒０４元 升５﹒５５％

騰訊（００７００） ４６６﹒２０元 升５﹒３８％

平保（０２３１８） ６４﹒６０元 升５﹒２１％

阿里（０９９８８） １３０﹒４０元 升４﹒９９％

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（ｈｃ）

