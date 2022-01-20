【大國博弈】商務部：取消加徵關稅符合中美兩國消費者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》美國總統拜登舉行上任一周年記者會，他
表示不確定會否降低對中國貨關稅，中國正履行首階段經貿協議的承諾，目前就取消關稅仍是言
之過早，他又指美國貿易代表戴琪正就此努力。中國商務部新聞發言人束珏婷就此回應表示，中
方始終認為，取消加徵關稅有利於中國，有利於美國，有利於世界。特別是在當前通脹形勢下，
取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。
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