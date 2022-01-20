  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2022 15:54

【大國博弈】商務部：取消加徵關稅符合中美兩國消費者

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》美國總統拜登舉行上任一周年記者會，他
表示不確定會否降低對中國貨關稅，中國正履行首階段經貿協議的承諾，目前就取消關稅仍是言
之過早，他又指美國貿易代表戴琪正就此努力。中國商務部新聞發言人束珏婷就此回應表示，中
方始終認為，取消加徵關稅有利於中國，有利於美國，有利於世界。特別是在當前通脹形勢下，
取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊唱好股價飆逾半成
財經熱話20/01/2022
傳內地擬放寬房企預售資金使用　大行觀點一文看清！
財經熱話20/01/2022
【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆　專家籲勿過分憧憬！
FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩　減息牌未出盡
財經熱話20/01/2022
【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元　倡再派電子消費券
財經熱話20/01/2022
瑞聲盈警上季少賺逾七成　大行唱淡先沽為快
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金