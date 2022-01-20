  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2022 12:45

《午市前瞻》恒指破百天線，專家建議追入港交所

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收市報２４６８９，升５６１點或２﹒３３％，
主板成交９１２﹒９億元。恒生中國企業指數報８６８２，升２４０點或２﹒８５％。恒生科技
指數報５８３０，升１８７點或３﹒３３％。

＊阮子曦：下調ＬＰＲ對內房利好有限＊

　　內地進一步鬆綁房企，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，五
年期ＬＰＲ從４﹒６５％下調至４﹒６％，有助內地人士供樓，對內房有利好訊號，但未能直接
解決內房債務問題。惟今日有奧園（０３８８３）利淡消息影響，整體內房未受影響，反映目前
市場對內房板塊充滿信心。
　　由此可見，內地一放寬內房政策，物管、生科及科網股亦一同跟升，對指數帶來較大刺激。
但真正反映市場較大信心的一項應為恒指衝破百天線，但料目前會有投資者先行「食胡」。阮子
曦指，恒指破百天線後利好投資氣氛，不妨追入港交所（００３８８），因其表現一直較為落後


＊只買大內房股，中石油可持有勿溝貨＊

　　阮子曦表示，自己一向持有龍湖（００９６０），因其在內房利淡消息出現後的抗跌能力較
高，以現價計預料仍有３至４元升幅。他透露自己只留意大型穩健內房，因其餘內房股不明朗因
素太大。
　　此外，中石油（００８５７）旗下燃料油公司涉倒賣進口原油，惹國務院調查；阮子曦指消
息影響短期，投資者可繼續持有，但現價不宜入市或溝貨，因向上水位已不多。（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩　減息牌未出盡
財經熱話20/01/2022
【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元　倡再派電子消費券
財經熱話20/01/2022
瑞聲發盈警料上季少賺逾七成　大行唱淡股價急插一成
大行報告20/01/2022
【大行炒D乜】瑞信點濠賭　高盛評油股　一click就知道
開市Good Morning20/01/2022
林家亨：內地正式進入貨幣政策寬鬆周期　料內房走勢勝內銀！
財經熱話20/01/2022
【虛幣世界】美國股債雙跌影響投資者信心，比特幣失守四萬二美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金