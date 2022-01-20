《午市前瞻》恒指破百天線，專家建議追入港交所

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收市報２４６８９，升５６１點或２﹒３３％，

主板成交９１２﹒９億元。恒生中國企業指數報８６８２，升２４０點或２﹒８５％。恒生科技

指數報５８３０，升１８７點或３﹒３３％。



＊阮子曦：下調ＬＰＲ對內房利好有限＊



內地進一步鬆綁房企，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，五

年期ＬＰＲ從４﹒６５％下調至４﹒６％，有助內地人士供樓，對內房有利好訊號，但未能直接

解決內房債務問題。惟今日有奧園（０３８８３）利淡消息影響，整體內房未受影響，反映目前

市場對內房板塊充滿信心。

由此可見，內地一放寬內房政策，物管、生科及科網股亦一同跟升，對指數帶來較大刺激。

但真正反映市場較大信心的一項應為恒指衝破百天線，但料目前會有投資者先行「食胡」。阮子

曦指，恒指破百天線後利好投資氣氛，不妨追入港交所（００３８８），因其表現一直較為落後

。



＊只買大內房股，中石油可持有勿溝貨＊



阮子曦表示，自己一向持有龍湖（００９６０），因其在內房利淡消息出現後的抗跌能力較

高，以現價計預料仍有３至４元升幅。他透露自己只留意大型穩健內房，因其餘內房股不明朗因

素太大。

此外，中石油（００８５７）旗下燃料油公司涉倒賣進口原油，惹國務院調查；阮子曦指消

息影響短期，投資者可繼續持有，但現價不宜入市或溝貨，因向上水位已不多。（ｈｃ）

