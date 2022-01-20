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20/01/2022 15:33

《美元走勢－羅明立》英鎊短線在１﹒３６附近上落

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒４４　１１４﹒５５　１１４﹒０２
　　歐元╱美元　１﹒１３５１　１﹒１３６５　１﹒１３４３
　　英鎊╱美元　１﹒３６２７　１﹒３６３６　１﹒３６０９
　　美元╱瑞郎　０﹒９１５７　０﹒９１５９　０﹒９１４２
　　美元╱港元　７﹒７８９３　７﹒７９２１　７﹒７８８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》星期三（１９日）英國公布最新物價數據，１２月零售物價指數年率由
７﹒１％，ＣＰＩ由５﹒１％升至５﹒４％，數據都較預期高；只有ＰＰＩ數據略為回落。美國
１２月新屋開工年化月率增長１﹒４％，不及前值８﹒１％，但就比市場預期佳。美國總統拜登
認為美國聯儲局有必要適當地調整支持經濟政策，以便抗擊通脹，控制物價上漲是聯儲局兩大工
作職責之一。此外，指Ｏｍｉｃｒｏｎ構成擔憂但無需恐慌，當地並未有打算再實施封鎖措施。
美匯指數大幅反彈後有調整，回落至初步支持位９５﹒５０附近，估計短線仍有反覆的可能，仍
然可低位吸納。
　　英國１２月通脹繼續上升，提高了英國央行下月加息的預期，但首相受醜聞影響，若黨內有
人挑戰，政治前途將出現危機，英鎊短線在１﹒３６附近上落，支持位在１﹒３５５０。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３７０　１﹒１２８０　１﹒１４１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　買入英鎊　１﹒３５７０　１﹒３６７０　１﹒３５３５
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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