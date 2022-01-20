《美元走勢－羅明立》英鎊短線在１﹒３６附近上落

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒４４ １１４﹒５５ １１４﹒０２

歐元╱美元 １﹒１３５１ １﹒１３６５ １﹒１３４３

英鎊╱美元 １﹒３６２７ １﹒３６３６ １﹒３６０９

美元╱瑞郎 ０﹒９１５７ ０﹒９１５９ ０﹒９１４２

美元╱港元 ７﹒７８９３ ７﹒７９２１ ７﹒７８８６

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《美元走勢》星期三（１９日）英國公布最新物價數據，１２月零售物價指數年率由

７﹒１％，ＣＰＩ由５﹒１％升至５﹒４％，數據都較預期高；只有ＰＰＩ數據略為回落。美國

１２月新屋開工年化月率增長１﹒４％，不及前值８﹒１％，但就比市場預期佳。美國總統拜登

認為美國聯儲局有必要適當地調整支持經濟政策，以便抗擊通脹，控制物價上漲是聯儲局兩大工

作職責之一。此外，指Ｏｍｉｃｒｏｎ構成擔憂但無需恐慌，當地並未有打算再實施封鎖措施。

美匯指數大幅反彈後有調整，回落至初步支持位９５﹒５０附近，估計短線仍有反覆的可能，仍

然可低位吸納。

英國１２月通脹繼續上升，提高了英國央行下月加息的預期，但首相受醜聞影響，若黨內有

人挑戰，政治前途將出現危機，英鎊短線在１﹒３６附近上落，支持位在１﹒３５５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３７０ １﹒１２８０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５７０ １﹒３６７０ １﹒３５３５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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