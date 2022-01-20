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20/01/2022 10:57

【新冠肺炎】華僑永亨銀行屯門分行今日起恢復服務

　　《經濟通通訊社２０日專訊》華僑永亨銀行宣布其屯門分行將於今日（２０日）恢復服務。
　　分行的營業時間維持調整為周一至周五每日上午９時至下午４時，周六上午９時至中午１２
時，直至另行通知。
　　華僑永亨銀行將密切留意疫情發展，不時檢討銀行服務，如有變動將即時通知客戶。
（ｃｌ）

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