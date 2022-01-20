【夜期時段】即月期指最新報２４９４８點，跌４０點，低水４點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９８５點，跌３點，高水３３
點，最新報２４９４８點，跌４０點，低水４點，合約成交１２３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７７３點，跌９點，高水１１點，最新報８７６６點，跌
１６點，高水４點，合約成交１１０６張。
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