【夜期時段】即月期指最新報２４９４８點，跌４０點，低水４點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９８５點，跌３點，高水３３

點，最新報２４９４８點，跌４０點，低水４點，合約成交１２３１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８７７３點，跌９點，高水１１點，最新報８７６６點，跌

１６點，高水４點，合約成交１１０６張。

