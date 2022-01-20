  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2022 14:09

【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓強檢，有１人呈初步陽性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》葵涌邨逸葵樓昨日被列為受限區域需要圍封強檢，直至凌晨一
時，２５８１人接受了檢測，有一人的檢測結果呈初步陽性，該名人士以及密切接觸者，已被安
排分別送往醫院及檢疫中心跟進，至於其餘居民的檢測結果均為陰性。
　　其後進行的執法行動中，政府共檢查了１０３４名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行
強制檢測。政府提醒沒有應門的５８戶居民，盡快聯絡相關部門進行檢查。（ｂｉ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩　減息牌未出盡
財經熱話20/01/2022
【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元　倡再派電子消費券
財經熱話20/01/2022
瑞聲盈警上季少賺逾七成　大行唱淡先沽為快
大行報告20/01/2022
內房否極泰來？！　預售資金使用有望放寬　一表盡覽邊隻最值博
大行報告20/01/2022
【大行炒D乜】瑞信點濠賭　高盛評油股　一click就知道
開市Good Morning20/01/2022
林家亨：內地正式進入貨幣政策寬鬆周期　料內房走勢勝內銀！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金