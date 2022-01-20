【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓強檢，有１人呈初步陽性

《經濟通通訊社２０日專訊》葵涌邨逸葵樓昨日被列為受限區域需要圍封強檢，直至凌晨一

時，２５８１人接受了檢測，有一人的檢測結果呈初步陽性，該名人士以及密切接觸者，已被安

排分別送往醫院及檢疫中心跟進，至於其餘居民的檢測結果均為陰性。

其後進行的執法行動中，政府共檢查了１０３４名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行

強制檢測。政府提醒沒有應門的５８戶居民，盡快聯絡相關部門進行檢查。（ｂｉ）

