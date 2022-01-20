ＩＭＦ讚揚香港的健全體制架構和有效政策措施以維護金融穩定

《經濟通通訊社２０日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）代表團完成就香港２０２２年第

四條磋商討論後，今日就其評核發表初步總結，再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位和讚

揚香港金融業具備健全的規管及監管框架，並在疫情期間，依然持續擴張和發展。運作良好的聯

匯制度仍然是維持香港經濟金融穩定的關鍵。與此同時，香港的宏觀審慎監管措施及健全的體制

架構，為香港應對經濟衝擊提供重要緩衝。



＊預測今年經濟增長３％＊



財政司司長陳茂波歡迎代表團認同本港採取了迅速而果斷的政策措施使香港經濟強勁復甦，

包括電子消費券計劃以及各項防疫抗疫支援措施。金管局總裁余偉文歡迎代表團對香港的規管及

監管制度的正面評價，認為有關制度能配合市場及科技發展。正如代表團指出，聯匯制度是維持

香港貨幣與金融穩定的基石，面對全球及市場的不明朗因素，聯匯制度繼續展現其抗震能力，一

直暢順運作。

代表團指出，香港經濟強勁復甦，預測實質本地生產總值在２０２１及２０２２年分別增長

６﹒４％及３％。經濟增長可能面對的短中期風險包括疫情相關的不確定因素、全球供應鏈持續

受影響、全球風險溢價急升，以及中美緊張關係進一步升溫。代表團認為香港經濟增長仍有不少

上升空間，當中有利於香港經濟發展的因素包括環球經濟復甦的速度較預期快，以及大灣區所帶

來的發展機遇。大灣區發展為香港帶來大量商業機會，為香港融入國家發展提供最佳的切入點，

將有利香港中長期經濟增長前景。



＊讚揚大規模財政刺激措施有助緩減經濟衝擊＊



代表團讚揚大規模財政刺激措施已有助緩減經濟衝擊對香港的影響。代表團建議香港應循序

漸進地回復至收支平衡，並提供更具針對性的援助，以支持均衡及具包容性的經濟增長，並應對

結構性挑戰。

代表團又肯定香港過去十年在應對氣候變化方面取得重大進展，並歡迎最近公布在２０５０

年前實現碳中和，以及力爭在２０３５年前把碳排放量從２００５年的水平減半的目標。代表團

認同政府努力不懈加強綠色和可持續金融生態圈。此外，代表團認為把握內地綠色發展機遇，並

加強區域與國際合作，有助鞏固香港作為主要國際金融中心的地位。



＊歡迎加快房屋供應措施＊



代表團支持政府透過三管齊下的方針（即採取包括宏觀審慎監管措施、需求管理措施及增加

房屋供應），管控樓市風險和改善置業負擔水平。代表團指出政府應維持現有的宏觀審慎監管措

施，以維護金融穩定，而現有的需求管理措施亦一直有效控制投機活動和外來需求。代表團並歡

迎政府加大力度增加和加快房屋供應的措施，包括以多管齊下的方式，於未來十年提供更多公營

房屋供應，以及近期公布的《北部都會區發展策略》。

代表團在去年１２月１日至１５日期間就香港特別行政區進行２０２２年第四條磋商，與政

府官員、監管機構及私營機構代表進行網上討論。代表團初步總結的中文譯本載於附件。基金組

織執行董事會將於今年２月討論第四條磋商的整體報告。（ｃｌ）

