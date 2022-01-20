【大灣區】黃恒德：家族辦公室落戶香港助抓緊大灣區發展機遇

《經濟通通訊社２０日專訊》投資推廣署家族辦公室於研討會上表示，香港作為大灣區的一

部分，其「超級聯繫人」的角色得到將進一步提升，落戶香港的家族辦公室將更容易把握大灣區

的龐大投資機遇。對香港金融專業服務界別而言，業內的發展空間亦得以擴展。

投資推廣署財經及金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恒德指出，香港一直是連接內地與

海外地區的「超級聯繫人」，香港擁有完善的金融體系，包括《內地與香港關於建立更緊密經貿

關係的安排》（ＣＥＰＡ）、股票通、債券通和跨境理財通等多個不同渠道，讓全球資產管理公

司、家族辦公室及超高淨值人士，均可利用香港這個開放平台，投資內地不同的財資產品，這些

都是本港的獨特優勢。

投資推廣署家族辦公室環球副主管何曉曈表示，大灣區標誌著香港進一步融入內地市場。香

港作為大灣區的一部份，大灣區於２０２０年底佔國內經濟約１２％，本港於資產管理、金融服

務、專業服務，以及快速增長的創科發展的優勢將更為顯著。同時大灣區內的孵化器可利用香港

成熟的金融服務業和深圳作為科技中心的定位，作更進一步發展，間接令區內的投資機遇更多元

化。







