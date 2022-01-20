【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤９０億元，倡再派電子消費券

《經濟通通訊社２０日專訊》新一份財政預算案將於２月２３日公布，羅兵咸永道預期，港

府在２０２１╱２２年將錄得財政赤字９０億元，較政府原先１０１６億元的預測少約九成，將

回到約２０１９年疫情前約１００億元水平，而截至今年３月底，預計財政儲備為至９１８６億

元，相當於政府約１５個月開支。



＊印花稅及賣地收益較預期高２６％及２８％＊



羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥在網上會議中表示，政府赤字較預期低是由於政府的經常

性開支及非經常性開支均有可觀增長，當中，預期利得稅及薪俸稅錄２１９４億元，較政府預計

高９﹒５％；印花稅因應樓市及股市交投暢旺，印花稅將錄得１１６１億元，較政府早前預期增

２６％；賣地收益料將錄約１２５０億元，較預期高２８％。另一方面，料政府支出與預期相約

。她又指，港府預期短期內仍會錄得財赤，或需到２０２５年度才有望達到輕微收入。



＊倡派發電子消費券，加大對行業資助額＊



她建議政府再派發不少於去年一半金額的電子消費券，因為去年曾經推出，再推出時不會對

政府造成大額行政費用，加上消費券對本港零售及餐廳行業起到提振作用，業界反應亦正面。她

表示，政府亦可考慮從防疫抗疫基金方面幫助受影響行業，如加大資助額度，另外，因應本港屬

外向型經濟，整體外圍環境的經濟回復及全球疫情亦會對本港造成影響，港府需考慮推出長期的

措施幫助經濟復甦。（ｓｌ）

