【企業盈喜】鷹普精密（１２８６）料去年虧轉盈，賺最多３﹒９億

《經濟通通訊社２０日專訊》鷹普精密（０１２８６）公布，預期於截至去年１２月３１日
止年度轉虧為盈，將錄得公司股東應佔純利介乎３﹒７億元至３﹒９億元，２０２０年度公司股
東應佔虧損淨額為１﹒４８億元。
期內轉虧為盈主要由於截至２０２０年１２月３１日止年度商譽及其他資產的重大減值支出
４﹒４５億元。公司預期財政年度不會有類似的重大減值支出。（ｂｎ）
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