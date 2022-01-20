【企業盈喜】鷹普精密（１２８６）料去年虧轉盈，賺最多３﹒９億

《經濟通通訊社２０日專訊》鷹普精密（０１２８６）公布，預期於截至去年１２月３１日

止年度轉虧為盈，將錄得公司股東應佔純利介乎３﹒７億元至３﹒９億元，２０２０年度公司股

東應佔虧損淨額為１﹒４８億元。

期內轉虧為盈主要由於截至２０２０年１２月３１日止年度商譽及其他資產的重大減值支出

４﹒４５億元。公司預期財政年度不會有類似的重大減值支出。（ｂｎ）

