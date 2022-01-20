【大行報告】傳內地擬放寬房企預售資金使用，大行觀點一文看清！

《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士表示，中國正在起草適用全國的規定，使房

地產開發商更易獲得託管帳戶中的商品房預售資金。

多家大行對有關消息的看法不一。富瑞指出，消息與過去幾個月監管通過放寬對開放商的融

資限制來穩定房地產市場的立場一致，但由於須優先確保項目交付，預計寬鬆程度將相對溫和，

但仍有助於房企爭取時間償還債務。而花旗及摩根大通均認為，放寬措施不會惠及所有房企，摩

通預料只針對國有企業和較低風險的民營企業。

野村及瑞銀均認為措施放寬的力度不大，野村解釋指，地方政府負責制定和實施房企預售資

金使用規定，預料中央新政影響有限，而由於地方政府或憂慮房企存在「資金外流」的風險，預

料放寬資金使用的條件會相當苛刻。（ａｃ）





大行 分析重點

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富瑞 預料寬鬆程度相對溫和，但仍有助於房企爭取時間償還債務

對現金流緊張、融資渠道受限的房企有利

融創中國（０１９１８）、世茂集團（００８１３）、雅居樂（０３３８３）、

富力地產（０２７７７）及中國奧園（０３８８３）將主要受益

花旗 放寬預售資金使用更可能是地方層面對個別房企的獨立執行

料消息為板塊帶來１０％－２０％的上行空間

摩根大通 料放寬只針對國有企業和較低風險的民營企業

地方政府或就如何使用釋放資金設置條件，如資金需優先支付予農民工

龍湖（００９６０）、旭輝（００８８４）、寶龍地產（０１２３８）；

碧桂園服務（０６０９８）、旭輝永升服務（０１９９５）、

金科服務（０９６６６）短期股價或現提振

瑞銀 鑒於對房企債務違約的憂慮，地方政府現時或過度收緊預售資金

中央層面的新政或對房企有利

野村 由於地方政府負責制定和實施房企預售資金使用規定，料中央新政影響有限

地方政府或憂慮房企「資金外流」的風險，料放寬空間不大

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