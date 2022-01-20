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20/01/2022 15:21

渣打林景蔚：恒指此輪升浪料達２５７００點，短線上試兩萬六

　　《經濟通通訊社２０日專訊》渣打財富管理高級跨資產策略師林景蔚表示，自２００８年雷
曼兄弟破產引發金融海嘯後，美國增長股尤其是科技龍頭多年來表現可謂「獨領風騷」。但美國
現時通脹率達７％，創近４０年來新高，市場預期今年將步入加息周期，部分資金或沽售美國增
長股，轉而投資港股。他指出，小部分的美股資金回流已能為港股帶來強勁的升勢，恒指近日已
逐漸攻上重要的阻力位，預料此輪升浪至少能達２５７００點，短線上試２６０００點。

＊「共同富裕」利好環保、高端製造，料互聯網股將迎春＊

　　對於內地推行的「共同富裕」政策，林景蔚指出，今年中國經濟增長料達５％，增長規模明
顯較往年有所放緩，政策制定者需要尋求經濟轉型。為實現有關目標，中國政府需要釋放中產階
層的消費力，減低貧富懸殊，從而提升內需對整體經濟的貢獻；亦需尋求高質量增長，透過科研
及數碼化提高生產效率；同時加強環境保護，發展可再生能源；及增強自給自足的能力，務求不
用依賴外國輸入。
　　林景蔚建議，在「共同富裕」的大方向下，投資者可關注包括新能源、電動車等環保概念；
半導體、物聯網等高端製造業。他又提到，去年中國互聯網板塊受監管政策影響而大幅波動，但
認為中央仍需這些公司刺激中產階層消費，目前政策因素已趨於穩定，加上估值經歷調整後具吸
引力，預料板塊今年將迎來春天。（ａｃ）

　

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