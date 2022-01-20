【新冠肺炎】梁子超料疑染Ｄｅｌｔａ初確男與寵物店群組有關

《經濟通通訊社２０日專訊》一名１７歲初步確診的男生懷疑感染Ｄｅｌｔａ變種病毒，源

頭未明。呼吸系統專科醫生梁子超預計，患者與銅鑼灣寵物店群組有關，店員在病毒量最高的傳

播期，可能已經接觸大量顧客，應該盡快追蹤。

梁子超又指，倉鼠的病毒排放量和模式，對人體的風險未必高，但因為牠們在密集環境下儲

存和運輸，令倉庫受到大量環境污染，估計店員因持續接觸倉鼠而受感染，但他認為個別顧客受

感染、以及社區擴散的風險較低。他建議盡快將倉鼠送往檢測，即使呈陰性亦不代表安全，一定

要人道毀滅。



＊潘烈文：證據顯示倉鼠傳人，撲殺能減低風險＊



香港大學公共衞生學院教授潘烈文表示，本港社區過去一段時間並無Ｄｅｌｔａ病毒傳播，

但在銅鑼灣寵物店員工、店內倉鼠和倉鼠貨倉都找到Ｄｅｌｔａ病毒，已有明顯證據顯示病毒由

倉鼠傳人。他形容今次情況，有如處理Ｈ５Ｎ１禽流感，在密集環境下病毒很易廣泛傳播，加上

有人以倉鼠為寵物，會有較多接觸，就較易受感染，撲殺倉鼠可以大量減低風險。

被問到荷蘭並無發現倉鼠將病毒傳人的個案，潘烈文認為，可能是因為不同地方採取不同策

略，指荷蘭可能有一兩個個案，當地也未必知道，但香港採取清零策略，盡量追蹤感染源頭，才

找到今次個案。（ｈｙ）

