【新冠肺炎】消息：中學下周一起暫停面授課，中六可彈性處理

《經濟通通訊社２０日專訊》消息透露，教育局正研究中學下周一（２４日）起暫停面授課

，至於中六級則可彈性處理。

本港多所學校出現新型冠狀病毒陽性或初步陽性個案，根據衞生防護中心昨日（１９日）資

料，涉及美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）、香港管理專業協會李國寶中學、聖若瑟英文中學

、佛教筏可紀念中學、大嶼山國際學校等。教聯會發表聲明，促請教育局宣布全港學校提早放農

曆年假，減少師生染疫風險，防止疫情進一步擴散，倘若當局落實暫停面授課堂，應盡快公布安

排，並給予彈性，讓學校能夠及早準備。

教聯會表示，早前政府宣布小學、幼稚園及幼兒中心本月中起暫停面授課堂，直至農曆新年

假期後。這段期間，校舍須維持開放，照顧因家中乏人照顧而須回校的學生，仍存在不少傳播風

險，而中學目前仍維持面授課堂的安排。近日本港疫情不斷惡化，社區出現多條隱形傳播鏈，先

後有多間中學的師生確診，情況十分嚴峻，教聯會促請教育局必須以師生健康為首要考慮。

由於中學文憑試將於三個月後開考，現時正值中六學生校內畢業試及備戰文憑試的衝刺期，

要求教育局容許學校彈性安排中六學生回校考試。（ｈｙ）

