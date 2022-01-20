【新冠疫苗】５至１１歲兒童明起可打科興，下月９日可預約復必泰

《經濟通通訊社２０日專訊》政府今日宣布，５至１１歲兒童可由明日（２１日）起開始接

種科興疫苗，預約服務由上午８時開始；接種復必泰疫苗則由２月９日開始預約，２月１６日開

始接種。

政府會為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心或學生健康服務中心和接送服務，以及安排

新冠疫苗流動接種站到校提供外展接種服務，為學童接種科興疫苗。衞生署的柴灣、藍田、沙田

、屯門及西環學生健康服務中心，由明日起擴展科興疫苗接種服務，涵蓋中小學生。



＊港九新界設三間兒童社區疫苗接種中心打復必泰＊



因應兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，按聯合科學委員會聯同專家顧問團的建

議，兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔１２個星期，政府將會在港島、九龍和新界共設

立三間兒童社區疫苗接種中心，為５至１１歲兒童接種復必泰疫苗。

位於香港兒童醫院及圓洲角體育館一樓多用途主場的兒童社區疫苗接種中心，將由醫管局營

運，自２月１６日開始提供服務。至於位於港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心，將由香港大學營

運，由２月２４日開始提供服務。

除兒童社區疫苗接種中心外，５至１１歲兒童不能在其他地方接種復必泰疫苗。

政府發言人表示，政府十分重視兒童接種新冠疫苗，會為他們提供特別接種疫苗途徑。在傳

播力強的變異病毒株威脅下，合資格接種疫苗的市民，不論老幼，也應盡快接種疫苗保護自己。



（ｈｙ）

