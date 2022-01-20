染Ｄｅｌｔａ學生與寵物店群組不同源，倉鼠傳人機會增

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生防護中心張竹君表示，感染Ｄｅｌｔａ病毒的聖若瑟英文

中學１７歲學生，在理大全基因分析後，確定與Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ寵物店群組首名女患者

的病毒有分別，可能有其他感染源頭。

另外，一名在上周二曾經在Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ寵物店購買倉鼠的３０歲女子，檢疫時

初步確診，一名在本月４日曾經在旺角Ｉ Ｌｏｖｅ Ｒａｂｂｉｔ寵物店光顧的客人同樣初步

確診。



＊另一寵物店顧客初步確診＊



張竹君表示，防護中心亦發現銅鑼灣Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ寵物店售貨員和顧客的病毒基

因有４個分別，加上有人在旺角Ｉ Ｌｏｖｅ Ｒａｂｂｉｔ寵物店購物後初步陽性，當局亦在

Ｉ Ｌｏｖｅ Ｒａｂｂｉｔ元朗分店有倉鼠籠樣本驗出陽性，顯示病毒由動物傳人的機會增加

。中心呼籲市民要非常小心，如果在上月２２日或之後曾經購買倉鼠，應盡快檢測，又呼籲市民

不要棄置倉鼠，以免引起公眾衞生問題。

至於早前感染Ｄｅｌｔａ病毒的１７歲中學生，張竹君指，患者病毒基因與Ｌｉｔｔｌｅ

Ｂｏｓｓ售貨員不同，有可能是各自受動物傳染，但學生無養寵物或到過寵物店，因此亦有機會

是人傳人，難以估計是第幾代傳播。她非常擔心有隱性傳播在社區發生，呼籲市民盡快檢測。

（ｈｙ）

