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即市新聞

20/01/2022 17:38

染Ｄｅｌｔａ學生與寵物店群組不同源，倉鼠傳人機會增

　　《經濟通通訊社２０日專訊》衞生防護中心張竹君表示，感染Ｄｅｌｔａ病毒的聖若瑟英文
中學１７歲學生，在理大全基因分析後，確定與Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｏｓｓ寵物店群組首名女患者
的病毒有分別，可能有其他感染源頭。
　　另外，一名在上周二曾經在Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｏｓｓ寵物店購買倉鼠的３０歲女子，檢疫時
初步確診，一名在本月４日曾經在旺角Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｒａｂｂｉｔ寵物店光顧的客人同樣初步
確診。

＊另一寵物店顧客初步確診＊

　　張竹君表示，防護中心亦發現銅鑼灣Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｏｓｓ寵物店售貨員和顧客的病毒基
因有４個分別，加上有人在旺角Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｒａｂｂｉｔ寵物店購物後初步陽性，當局亦在
Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｒａｂｂｉｔ元朗分店有倉鼠籠樣本驗出陽性，顯示病毒由動物傳人的機會增加
。中心呼籲市民要非常小心，如果在上月２２日或之後曾經購買倉鼠，應盡快檢測，又呼籲市民
不要棄置倉鼠，以免引起公眾衞生問題。
　　至於早前感染Ｄｅｌｔａ病毒的１７歲中學生，張竹君指，患者病毒基因與Ｌｉｔｔｌｅ　
Ｂｏｓｓ售貨員不同，有可能是各自受動物傳染，但學生無養寵物或到過寵物店，因此亦有機會
是人傳人，難以估計是第幾代傳播。她非常擔心有隱性傳播在社區發生，呼籲市民盡快檢測。
（ｈｙ）

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