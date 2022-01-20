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即市新聞

20/01/2022 16:32

《小傳日記》美團好，魚缸好；魚缸好，美團更好

　　《小傳日記》魚缸今日真係龍騰虎躍，好耐都無試過咁喜慶，阿爺一放口話鬆綁條水喉，神
州磚頭佬即時如沐春風，全日好似開Ｐ咁升，尤其係之前越跌得甘嘅，今日就升得越勁，因為阿
爺呢項舉動可謂係即時揼水畀房企，即時解決燃眉之急，所以尤其堆危危乎嘅民企就飆得最勁。
　　　　
　　身為神州經濟嘅頂樑行業得救，成個「孖屐」都回暖，魚缸大旺就連美團（０３６９０）都
跟升。而家美團都可謂係股王，佢跌市就跌，佢升市就升，好大可能係啲大戶用佢嚟運轉乾坤。
　　睇返今日全日美團都越戰越勇，睇返美團今日嘅資金流向，全日主動買沽比率成６１比３９
，主動買盤當中有四成都來自每ｔｒａｄｅ成交額都係一球以上嘅大戶，比例都冠絕ＡＴＭ，所
以而家魚缸都好睇美團頭！
　　再睇睇美團公仔圖，今日支大陽燭成功突破到十二月尾個高位，成功突破上年下半年以來「
一浪低於一浪」嘅弱勢，仲有做返「一浪高於一浪」嘅趨勢。拉遠少少睇周線圖，可以見到美團
嘗試緊築雙底，如果根據返而家大市利好風向，美團有望喺今季先上試頸線大概３００銀水平。
　　所以如果今季逢低買美團，大市向上自然可以同美團拖住手仔一齊上啦，大家不妨吼實，請
請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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