《小傳日記》美團好，魚缸好；魚缸好，美團更好

《小傳日記》魚缸今日真係龍騰虎躍，好耐都無試過咁喜慶，阿爺一放口話鬆綁條水喉，神

州磚頭佬即時如沐春風，全日好似開Ｐ咁升，尤其係之前越跌得甘嘅，今日就升得越勁，因為阿

爺呢項舉動可謂係即時揼水畀房企，即時解決燃眉之急，所以尤其堆危危乎嘅民企就飆得最勁。



身為神州經濟嘅頂樑行業得救，成個「孖屐」都回暖，魚缸大旺就連美團（０３６９０）都

跟升。而家美團都可謂係股王，佢跌市就跌，佢升市就升，好大可能係啲大戶用佢嚟運轉乾坤。

睇返今日全日美團都越戰越勇，睇返美團今日嘅資金流向，全日主動買沽比率成６１比３９

，主動買盤當中有四成都來自每ｔｒａｄｅ成交額都係一球以上嘅大戶，比例都冠絕ＡＴＭ，所

以而家魚缸都好睇美團頭！

再睇睇美團公仔圖，今日支大陽燭成功突破到十二月尾個高位，成功突破上年下半年以來「

一浪低於一浪」嘅弱勢，仲有做返「一浪高於一浪」嘅趨勢。拉遠少少睇周線圖，可以見到美團

嘗試緊築雙底，如果根據返而家大市利好風向，美團有望喺今季先上試頸線大概３００銀水平。

所以如果今季逢低買美團，大市向上自然可以同美團拖住手仔一齊上啦，大家不妨吼實，請

請！





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