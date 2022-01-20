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20/01/2022 18:49

【新冠肺炎】醫管局：恩恤探訪須已至少接種兩劑新冠疫苗

　　《經濟通通訊社２０日專訊》醫管局表示，基於目前疫情的最新情況，會繼續暫停特別探訪
安排，但會容許恩恤探訪，如已預先安排，探訪者需要完成接種兩劑新冠疫苗不少於１４日、同
時要提供４８小時內陰性檢測證明，或２４小時內抗原快速測試陰性結果證明，如果探訪危殆或
臨終病人的情況，而訪客未能預先進行檢測，需要在探訪後即時進行抗原快速測試，並提供相關
證明。（ｈｙ）

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