  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2022 10:00

《投資特寫－潘恩美》虎年大利防守股，派息股更添旺氣

　　《投資特寫》送牛迎虎之際，環球經濟也處於潛在轉捩點。推動牛年股市大升的盈利增長勢
頭，似乎不太可能延續到虎年。牛年大旺的高增長股及周期性股份，新一年有望交棒予防守股，
特別是防守型派息股將於虎年更添旺氣。
　　２０２１年企業盈利強勁增長，帶動環球股市創歷史新高，但隨着為應對疫情而推出的財政
和貨幣支持措施逐步退場，步入２０２２年經濟增長正趨放緩，投入成本上漲，企業盈利備受考
驗。假若企業盈利於２０２２年縮減，大多數市場參與者均會受到衝擊，雖然出現這情況的機率
偏低。
　　事實上，在企業營運層面，商品和運輸成本上漲，已使利潤受壓，雪上加霜的是，勞動力市
場緊張，正逐漸推高工資。各地政府也需要為財政開支籌集資金，因而有可能加稅。此外，政府
監管風險在公用事業、製藥或科技等行業，或會面對更嚴格的規管及政治審查。這些不利因素，
或導致企業難以大幅提升盈利。
　　在此環境下，擁有定價能力及穩健產品需求的優質防守型企業，有望於虎年展現優勢。去年
基於投入成本上漲，削弱了利潤，加上隨後實施相應的定價行動，使部分防守型行業的盈利增長
減慢。這局面於２０２２年將得以扭轉，隨着定價生效及投入成本的漲速放緩，在其他行業的盈
利增長更加緩慢，甚至出現收縮的情況下，防守型行業特別是在主要消費品領域，反可展現穩健
的利潤增長。
　　去年這類防守股被受投資者冷待，環球資金不是在追捧受惠於數碼化的高增長股，便是在追
逐能源股及銀行股等周期性股份，以致目前大部分防守股估值依然偏低，部分優質防守股更被嚴
重低估，當中防守型派息股的風險回報水平變得尤其吸引，其價值有望於虎年逐步浮現。
《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/01/2022
《神州經脈》美方再制裁中國軍企　全周放水六千五億　滬指三連跌
財經熱話21/01/2022
【航運行運】疫情持續阻供應 航運股今年好景
財經熱話21/01/2022
【估值修復】內房興奮過後唞唞氣　轉吼內險股好過？
FOCUS21/01/2022
【FOCUS】斬斷權力與資本勾連　中紀委瞄準平台腐敗
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】比特幣失守四萬美元，俄羅斯提案全面禁止加密貨幣
開市Good Morning21/01/2022
潘鐵珊：港股破兩萬五後整固　美反壟斷法對科技股影響微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金