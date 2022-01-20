《投資特寫－潘恩美》虎年大利防守股，派息股更添旺氣

《投資特寫》送牛迎虎之際，環球經濟也處於潛在轉捩點。推動牛年股市大升的盈利增長勢

頭，似乎不太可能延續到虎年。牛年大旺的高增長股及周期性股份，新一年有望交棒予防守股，

特別是防守型派息股將於虎年更添旺氣。

２０２１年企業盈利強勁增長，帶動環球股市創歷史新高，但隨着為應對疫情而推出的財政

和貨幣支持措施逐步退場，步入２０２２年經濟增長正趨放緩，投入成本上漲，企業盈利備受考

驗。假若企業盈利於２０２２年縮減，大多數市場參與者均會受到衝擊，雖然出現這情況的機率

偏低。

事實上，在企業營運層面，商品和運輸成本上漲，已使利潤受壓，雪上加霜的是，勞動力市

場緊張，正逐漸推高工資。各地政府也需要為財政開支籌集資金，因而有可能加稅。此外，政府

監管風險在公用事業、製藥或科技等行業，或會面對更嚴格的規管及政治審查。這些不利因素，

或導致企業難以大幅提升盈利。

在此環境下，擁有定價能力及穩健產品需求的優質防守型企業，有望於虎年展現優勢。去年

基於投入成本上漲，削弱了利潤，加上隨後實施相應的定價行動，使部分防守型行業的盈利增長

減慢。這局面於２０２２年將得以扭轉，隨着定價生效及投入成本的漲速放緩，在其他行業的盈

利增長更加緩慢，甚至出現收縮的情況下，防守型行業特別是在主要消費品領域，反可展現穩健

的利潤增長。

去年這類防守股被受投資者冷待，環球資金不是在追捧受惠於數碼化的高增長股，便是在追

逐能源股及銀行股等周期性股份，以致目前大部分防守股估值依然偏低，部分優質防守股更被嚴

重低估，當中防守型派息股的風險回報水平變得尤其吸引，其價值有望於虎年逐步浮現。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



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