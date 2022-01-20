《神州頭條》財經報章頭版摘要：嚴格規範平台企業入股金融機構

《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織

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國家發改委等九部門近日聯合發布的《關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見》提出，

嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織，督促平台企業及其控股、參股金融機構嚴

格落實資本金和杠杆率要求。加强金融領域監管。强化支付領域監管，依法治理支付過程中的排

他或「二選一」行為，對濫用非銀行支付服務相關市場支配地位的行為加强監管。



新一期ＬＰＲ料迎下調

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新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）於２０日出爐。業內人士表示，ＬＰＲ跟降是大概率事件。

ＬＰＲ將及時充分反映市場利率變化，有力推動降低企業綜合融資成本。後續穩定經濟增長需要

貨幣政策調控進一步發力，一季度降準仍然可期。



國資委：推進鋼鐵等領域整合

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１月１９日，國務院國資委秘書長彭華崗表示，今年將扎實推進中央企業重組組建和專業化整合

。穩步推進鋼鐵等領域的重組整合，在相關領域適時研究組建新的央企集團。積極推動糧食儲備

加工、港口碼頭等領域的專業化整合。





《上海證券報》



推動平台經濟規範健康持續發展

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國家發展改革委等九部門近日聯合發布《關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見》（以

下簡稱《意見》）。明確提出加强金融領域監管、探索數據和算法安全監管等方面措施。其中，

規範平台數據使用，從嚴監管征信業務，確保依法持牌合規經營。嚴格規範平台企業投資入股金

融機構和地方金融組織，督促平台企業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和杠杆率要求。



湯加火山爆發造成嚴重災害，中方向湯加致慰問電

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國家主席習近平就湯加火山爆發造成嚴重災害向湯加國王圖普六世致慰問電。中方願為湯方提供

力所能及的支持，幫助湯加人民戰勝災害，重建家園。



券商高管熱議全面註冊制路線圖

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對於剛剛結束的證監會２０２２年系統工作會議，證券行業多位掌門人反響强烈。在他們看來，

此次會議明確，要以全面實行股票發行註冊制為主線，深入推進資本市場改革，並部署重點工作

任務。





《證券時報》



國常會：延續實施部分到期减稅降費政策

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國務院總理李克强１月１９日主持召開國務院常務會議，部署進一步加强下一階段特別是春節期

間煤電油氣運保障和市場保供；决定延續實施部分到期的减稅降費政策，支持企業紓困和發展。



平台經濟領域金融業務須持牌經營納入監管

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國家發改委、央行等九部門聯合發布《關於推動平臺經濟規範健康持續發展的若干意見》，從健

全完善規則制度、提升監管能力和水平、優化發展環境、增强創新發展能力、賦能經濟轉型發展

五個方面提出了１６條細則。《意見》提出，完善金融領域監管規則體系，堅持金融活動全部納

入金融監管，金融業務必須持牌經營。



私募分類整治進入新階段

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監管部門推動開展私募基金風險分類整治工作，獎優罰劣是主基調。由於私募行業信息較不透明

等特性，近年來在行業高速發展的同時，監管也在進一步加强。據中國基金業協會最新數據，截

至２０２１年年底，存續私募基金管理人２４６１０家，管理基金規模１９﹒７６萬億元（人幣

，下同），較２０１９年初增長約８萬億元。私募證券基金規模６﹒１２萬億元，同比增長

６３％。（ａｈ）

