《鍾之日記》ＬＰＲ降刺激內房，騰訊暴升恒指飆

《鍾之日記》１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股急挫，但人行一如預期下調ＬＰＲ利率，帶挈港股今日飆逾８００點，一舉抽穿

１００天線（現處２４６０８點），逼近兩萬五大關。受人行降ＬＰＲ利率衝喜，恒指高開

１３５點，報２４２６３，之後升幅持續擴大，更升穿１００天線，一度飆５６９點。港股下午

升幅續擴大，在成交配合下Ｕ盤再次衝高，以全日最高位收市，升８２４點報２４９５２點。北

水大舉入場，全日流入逾６５億元，刺激大市成交大增５５﹒２％至１７８３﹒７億元。恒生科

技指數升４﹒５％，報５８９６點。國企指數報８７６１，升３１９點或升３﹒７９％。



＊石油走低，滬指低收３點兩連跌＊



追隨中期借貸便利（ＭＬＦ）降息步伐，人民銀行今日將市場報價利率（ＬＰＲ）不對稱雙

雙下調，一年期ＬＰＲ隨ＭＬＦ同步下調１０基點，由３﹒８％下調至３﹒７％，為連續第二個

月下調；五年期ＬＰＲ則下調５基點，從４﹒６５％下調至４﹒６％，是２０個月以來首次調降

。分析認為，掛勾房貸的ＬＰＲ五年調降幅度略顯保守，表明在「房住不炒」大方向下，地產需

求端調控明顯放鬆的概率不大。國金證券則認為，ＭＬＦ和ＬＰＲ下調，或並非新一輪貨幣寬鬆

周期的終點，後續寬鬆節奏和力度或取決於穩增長效果落地。

受ＬＰＲ降息提振，保險、銀行和地產等大金融板塊的強勢上揚，不過，石油、軍工板塊則

走低。中石油（滬：６０１８５７）子公司被發現多年來向過百家煉油廠倒賣進口原油近１﹒８

億噸，有關部門將對中石油倒賣進口原油問題依規依紀依法進行嚴肅處理，並追繳有關違法違規

的獲利。中石油收挫１﹒８％，部分石油股跌更多，博邁科（滬：６０３７２７）跌停，洲際油

氣（滬：６００７５９）跌７﹒２％，中曼石油（滬：６０３６１９）跌７﹒１％。

滬綜指早段最多升１８點或０﹒５１％，高見３５７６點，隨後出現沽壓，午後好淡爭持，

收市仍跌０﹒０９％，報３５５５﹒０６點。人民銀行今日進行１０００億元人民幣７天期逆回

購，連續四日千億逆回購，今日淨投放９００億元人民幣。兩市全日成交１１２９０億元人民幣

，按日減少近６％。外資連續五日淨流入，流入規模１２５﹒７６億元人民幣，創自去年１２月

９日的逾１個月新高。



＊騰訊密密回購，股價暴升７％＊



美國參議院司法委員會將審議一項聚焦科技的反壟斷法案，其涵蓋範圍將擴大到包括中國兩

大社交媒體公司。據報字節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ和騰訊（００７００）旗下微信

（ＷｅＣｈａｔ）將成為目標。不過，騰訊今日狀態大勇，加上連續三日斥逾６億元回購共

１３２萬股，股價見承托，全日狂飆６﹒６％，報４７１﹒６元；其他科技股同樣走強，其中美

團（０３６９０）飆逾１１％，快手（０１０２４）升６﹒８％，百度（０９８８８）升

６﹒３％阿裡（０９９８８）升５﹒９％，網易（０９９９９）升４﹒２％。

騰訊上月宣布實物分派京東（０９６１８）作特別股息，騰訊股價今日正式除淨，擬以「

２１股騰訊派１股京東」機制分派京東Ａ類普通股，將於３月２５日或前後寄發京東股份票。以

騰訊一手１００股計，只持一手的騰訊股東，只會收取４股京東，其餘權益將以現金派分派，現

金分派水平將會「股票派發當日」京東收市價作準。

京東集團今日隨市走高６﹒５％，報２９９﹒８元。



＊融創據報如期兌付債務、股價彈逾一成半＊



內地近日似有多個放鬆內地房地產措施的跡象，摩根大通認為，中央除降低中國貸款市場報

價利率（ＬＰＲ）外，亦有可能放寬對託管帳戶的限制，相信這些放寬措施，對內房發展商股及

物管股的股價短期均有正面作用，但對於託管帳戶的放寬，料僅對於國營內房股及低風險民營內

房股有幫助。

內房與物管股今日續是大市焦點所在，融創中國（０１９１８）據報如期償還兩筆合計約

４２﹒５億元人民幣債務，據內媒從多位消息人士指，融創中國所償還的債券涉及一筆

３３﹒１５億元境內可回售私募債，以及一筆９﹒３６億元境內資產抵押證券（ＡＢＳ）。此次

兌付後，融創中國首季度已無公開市場債務到期。融創股價今日低位強勢反彈，午後升幅一度逼

近１７％，高見１１﹒０４元，收市連升３日，升１５﹒２％，報１０﹒９元。

世茂（００８１３）急升１２﹒１％；萬科（０２２０２）近１％；龍光（０３３８０）一

成走高；碧桂園（０２００７）急升４﹒４％；碧服（０６０９８）抽高１５﹒５％，是升幅最

大藍籌；雅生活（０３３１９）飆８﹒２％；合景悠活（０３９１３）大升２２﹒２％。

中國恒大（０３３３３）債務危機未解除，外電報道，有恒大境外股東聯合聲明，批評恒大

自從境外債務違約後，即使公司重覆承諾，但從未與境外債券持有人展開實質性參與，制定可行

的重組計劃，並稱無可奈何之下，「正慎重考慮法律活動」。不過恒大今日隨市彈，收市急揚

４﹒７％。





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