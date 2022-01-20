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20/01/2022 08:31

【國務會議】李克強：加強春節期間煤電油氣運保障

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院總理李克強１９日主持召開國務院
常務會議，部署加強下一階段特別是春節期間煤電油氣運保障和市場保供。
　　會議要求，一要發揮好煤電油氣運部際協調機製作用，壓實能源保供地方政府屬地責任和企
業主體責任，保持煤炭正常生產，優先保障發電供熱用煤運輸。支持煤電企業應發盡發，多渠道
提升新能源發電出力，用好跨省跨區輸電通道加強餘缺互濟。推動油氣田安全滿負荷生產，努力
保證油氣供應，加強對北方資源偏緊地區冬季供暖用能保障。
　　二要嚴格落實「菜籃子」市長負責制，因地制宜擴大蔬菜種植，抓好肉蛋奶、水產品生產供
應。嚴格執行鮮活農產品運輸綠色通道政策，引導商貿企業、電商平台、零售網點春節正常營業
，豐富市場供應，促進擴大消費。對受災群眾和困難群體加大幫扶或救助力度。
　　三要繼續做好應對惡劣天氣、突發疫情等不確定因素的預案，指導地方在落實疫情防控措施
同時，保證骨幹交通網絡暢通，加強生活物資供應保障，做好疫情封閉地區精細化管理，注重發
揮社會力量和社區作用，確保「最後一公里」、「最後一米」物資配送暢通。四要加強市場供求
監測，強化食品質量安全監管，依法查處囤積居奇、哄抬價格等違法行為。

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