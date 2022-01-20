【國務會議】李克強：延續實施部分到期減稅降費政策到２０２３年

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院總理李克強１９日主持召開國務院
常務會議，決定延續實施部分到期的減稅降費政策，支持企業紓困和發展。
會議決定，在前期已對部分到期稅費優惠政策延期的基礎上，再延續執行涉及科技、就業創
業、醫療、教育等另外１１項稅費優惠政策至２０２３年底。
一是免徵符合條件的科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間孵化服務增值稅，對其自用及
提供給在孵對象使用的房產、土地免徵房產稅和城鎮土地使用稅。繼續放寬初創科技型企業認定
標準，凡符合條件的創投企業和天使投資個人對其投資的，按投資額一定比例抵扣應納稅所得額
。對企業招用自主就業退役士兵和退役士兵從事個體經營的，繼續按一定限額依次扣減稅收和相
關附加。
二是免徵農產品批發市場、農貿市場房產稅和城鎮土地使用稅。免徵城市公交站場等運營用
地城鎮土地使用稅。
三是繼續授權省級政府自主決定免徵、停徵或減徵地方水庫移民扶持基金。
四是免徵醫務人員和防疫工作者臨時性補助、獎金及單位發給個人的預防藥品等實物的個人
所得稅。免徵相關防疫產品的藥品和醫療器械註冊費。
五是免徵高校學生公寓房產稅和相關租賃合同印花稅。對承擔商品儲備政策性業務的企業自
用房產、土地免徵房產稅和城鎮土地使用稅。減按１５％徵收污染防治第三方企業所得稅。
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