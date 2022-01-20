【新冠肺炎】全國昨增本土確診回落至４３宗，７宗無症狀轉為確診

《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委公布，１月１９日，全國確診者新增確診６６宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２３宗；本土病例４３宗（河南２４宗，其中安陽市

１９宗、許昌市４宗、鄭州市１宗；天津１４宗均在津南區；北京３宗，其中豐台區２宗、朝陽

區１宗；廣東２宗均在珠海市），含７宗由無症狀感染者轉為確診病例（天津６宗，北京１宗）

。無新增死亡病例。新增疑似病例３宗，均為境外輸入病例均在上海；新增治癒出院２２３宗。

此外，新增無症狀感染２８宗，２宗為本地個案。

全國現有確診病例３２９７宗（其中重症病例１６例），累計治愈出院病例９７４７８宗，

累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５４１１宗，現有疑似病例１０宗。累計收到

港澳台地區通報確診病例３０９６４宗。其中，香港特別行政區１２８８０宗（出院１２４７４

宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區１８００５宗（出院

１３７宗，死亡８５１宗）。



＊珠海市民隱瞞旅居史參加婚宴＊



廣東省多個城市爆發新冠疫情，其中珠海市是重災區之一。羅定市疫情防控指揮部周二

（１８日）表示，一名李姓珠海市民隱瞞其珠海旅居史，前往羅定市參加婚宴，事後卻被珠海市

定為密切接觸者，導致參加婚宴的１１５人被定為次密切接觸者，給當地疫情防控工作帶來重大

風險隱患。

另外，深圳市政府早前公布，市內首例感染Ｏｍｉｃｒｏｎ懷疑與北美地區的速遞包裹有關

，隨後，廣東省發布通知，要求做好國際郵件、速遞進入省內各市的防疫工作，收到包裹的４８

小時內，分兩次進行６面消毒。（ｃａ）

