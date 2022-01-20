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20/01/2022 10:14

【中概焦點】科興生物回應成立房地產公司：對租賃房進行管理

　　《經濟通通訊社２０日專訊》因新冠疫苗賺到盆滿缽滿的科興生物，被曝擬進軍房地產市場
，網友戲稱以後打疫苗是否可以送房。資料顯示，北京科興益道置業有限公司於２０２１年１０
月１３日成立，法定代表人為尹衛東，成立之初註冊資本５０００萬元（人民幣．下同），
２０２１年１２月２９日急增至７﹒７億元。該公司所屬行業為房地產業，經營範圍包含房地產
開發經營；物業管理；機動車公共停車場的經營管理；企業管理等。
　　科興生物新聞發言人劉沛誠今早向《２１世紀經濟報道》回應稱，上述公司主要是對租賃房
進行管理，主要面向員工的房屋租賃以及不定期到場的外聘專家短期住宿等。

＊去年上半年虧轉盈大賺５１億美元＊

　　科興生物此前在美國證交會公布未經審計的２０２１年上半年財報，期內銷售額１１０億美
元，按年增逾１６１倍，上年同期僅為６７７０萬美元。上半年淨利潤為５１億美元，上年同期
則為淨虧損１２６１萬美元；毛利率為９４﹒２％。截至２０２１年１２月底，已在全球範圍內
提供了超過２５億劑量的新冠疫苗。
　　美股科興生物周三（１９日）股價無升跌，收報６﹒４７美元。（ｗｌ）

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