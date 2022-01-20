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20/01/2022 09:28

【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購中標利率持平，為２﹒１％，是連續四日千億逆回購。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。計及周一進行的７千億
ＭＬＦ增量續作，本周累計全口徑淨投放５６００億元。（ｃａ）

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