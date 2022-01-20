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即市新聞

20/01/2022 09:17

【人行操作】１月一年期ＬＰＲ下調１０基點，五年期降５基點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行本周一（１７日）分別下調中期借貸便利（ＭＬＦ）
及逆回購利率１０基點，引發市場對市場報價利率（ＬＰＲ）降息的預期。１月ＬＰＲ今日出爐
，其中一年期報價利率從３﹒８％下調至３﹒７％，為連續第二個月下調；將五年期ＬＰＲ從
４﹒６５％下調至４﹒６％，此前連續２０個月維持不變。
　　外界早前已普遍預測，本月ＬＰＲ會跟隨ＭＬＦ及逆回購利率調降，尤其是作為房貸利率基
準的５年期ＬＰＲ預期下調５－１０基點，將會是近兩年來首次。市場認為，ＬＰＲ將及時充分
反映市場利率變化，有力推動降低企業綜合融資成本。後續穩定經濟增長需要貨幣政策調控進一
步發力，一季度降準仍然可期。
　　人行昨晚（１９日）公告稱，將ＬＰＲ發布時間由每月２０日（遇節假日順延）上午
９：３０調整為９：１５。此外，人行指導利率自律機制對場內外ＬＰＲ報價行進行了考核，根
據考核結果調整了ＬＰＲ報價行。相較此前，新報價行名單中，中國郵政儲蓄銀行
（０１６５８）（滬：６０１６５８）、南京銀行（滬：６０１００９）新入圍，西安銀行和中
信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）未入選。（ｗｌ）






　　　
　

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