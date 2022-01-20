【人行操作】１月一年期ＬＰＲ下調１０基點，五年期降５基點

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行本周一（１７日）分別下調中期借貸便利（ＭＬＦ）

及逆回購利率１０基點，引發市場對市場報價利率（ＬＰＲ）降息的預期。１月ＬＰＲ今日出爐

，其中一年期報價利率從３﹒８％下調至３﹒７％，為連續第二個月下調；將五年期ＬＰＲ從

４﹒６５％下調至４﹒６％，此前連續２０個月維持不變。

外界早前已普遍預測，本月ＬＰＲ會跟隨ＭＬＦ及逆回購利率調降，尤其是作為房貸利率基

準的５年期ＬＰＲ預期下調５－１０基點，將會是近兩年來首次。市場認為，ＬＰＲ將及時充分

反映市場利率變化，有力推動降低企業綜合融資成本。後續穩定經濟增長需要貨幣政策調控進一

步發力，一季度降準仍然可期。

人行昨晚（１９日）公告稱，將ＬＰＲ發布時間由每月２０日（遇節假日順延）上午

９：３０調整為９：１５。此外，人行指導利率自律機制對場內外ＬＰＲ報價行進行了考核，根

據考核結果調整了ＬＰＲ報價行。相較此前，新報價行名單中，中國郵政儲蓄銀行

（０１６５８）（滬：６０１６５８）、南京銀行（滬：６０１００９）新入圍，西安銀行和中

信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）未入選。（ｗｌ）

















