【ＦＯＣＵＳ】央媽雷霆維穩，減息牌未出盡

【ＦＯＣＵＳ】中國經濟增長的主要引擎－－房地產，產值連續兩季陷入負增長之際，信心

危機蔓延疊加債務壓頂，雷霆維穩決心勢不可擋的央媽，連環祭出政策利率、市場利率雙降，勢

要以「穩信貸」為「穩增長」托底。



＊降５年期ＬＰＲ，重在維持信心＊



當房地產業產值去年第三、第四季分別錄－１﹒６％、－２﹒９％負增長，淪為ＧＤＰ表現

最大的後腿；當內房離岸債券總市值蒸發逾半，今年再面對３６０億美元債務到期；當開發商爭

相集資、延遲還債、官宣違約……穩定壓倒一切，奏成中國２０２２年政策的最強音。

重任一肩挑的當屬央媽，短短一周之內，ＭＬＦ（中期借貸便利）利率、公開市場操作利率

、

ＬＰＲ（貸款市場報價利率）全數調降，其中５年期ＬＰＲ今日終於打破連續２０個月按兵不動

，走低５個基點。儘管坊間測算，下調５基點僅能令每百萬元按揭貸款（３０年期）年付利息減

負約３０元，但信號不可不察。

如何解讀５年期利率降幅較１年期減半？一言以蔽之，既要防止炒風再起，資金脫實向需；

又要維持「比黃金和貨幣更重要」的信心，防止風險無限蔓延（例如地方城投平台）。從預期角

度而言，是要維持持續寬鬆憧憬，防止利好出盡。



＊炒總量寬鬆，地產指數勁彈＊



在此預期下，儘管內房暴雷違約負面消息不斷，上證地產指數實際已從去年中的階段低點，

節節反彈近三成之多；排名前三大的內房商萬科（０２０２２）、融創（０１９１８）、碧桂園

（０２００７）過去一周股價，已分別反彈６％、１５％、７﹒５％。

除了降息，多管齊下提振樓市亦接連出招：去年底至今，已有桂林、保定、開封等逾１０個

地方出台鼓勵性置業政策；早前「帳面現金充足」仍配股集資４５億的融創，近日成功轉讓武漢

、昆明等至少３家項目公司股權予國企背景公司；最新則是房企託管帳戶據報有望放寬預售樓盤

資金使用範圍。

鑒於地產這個慢變量的下行趨勢短期難改（１２月投資增速按年降幅擴大至１４％），央媽

火力全開營造總量寬鬆之下，減息降準等利好大概率仍未出盡。

政策利好何時見頂？人行金融市場司司長鄒瀾周二（１８日）就指，「近期房地產銷售、購

地、融資等行為已逐步回歸常態」；盯緊龍頭開發商銷售、投資動態及首季新增信貸走勢，或有

啟示。

