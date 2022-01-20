【新冠肺炎】深圳兩宗本地Ｏｍｉｃｒｏｎ病例互不關聯

《經濟通通訊社２０日專訊》深圳近日先後發現兩宗新冠Ｏｍｉｃｒｏｎ本土確診個案，根

據國家疾控中心覆核，認為兩宗個案屬於互不相關的獨立傳播鏈。

深圳當局在本月１８日報告１宗確診病例，患者是國際機組人員入住酒店的清潔人員，屬深

圳發現第二宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，屬於ＢＡ﹒２進化分支。較早前在深圳發現首宗

Ｏｍｉｃｒｏｎ個案屬ＢＡ﹒１進化分支，患者從事境外冷凍試劑收發貨工作，本月１２日接觸

和分拆來自北美的快遞，未做個人防護，不排除由暴露於境外輸入的新冠病毒污染物品引起感染

的可能性。

經比對後，認為與天津、上海、珠海和北京等多起本土Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情報告的病例，均

不在一個傳播鏈上，而是全球數據庫中北美地區上傳較多序列的基因組１００％同源，目前正?

合流行病學調查進行病毒溯源。



＊深圳市民收香港快遞後健康碼轉黃＊



另外，有深圳市民１８日在網上表示，因接收由香港發出的快遞，健康碼變為「黃碼」。據

了解，該居民健康碼目前已恢復正常。中新經緯報道，深圳１２３４５政務服務便民熱線工作人

員表示，這段時間收到境外快遞，健康碼有可能會變黃，但目前沒有更多資料和統一規定。

廣東省郵政管理局日前印發《關於進一步加強國際郵件快件省內寄遞環節疫情防控工作的通

知》，要求各企業要在國際郵件快件在清關後到達目的城市第一站後，第一時間進行二次消毒處

理，消毒過程應全程監控，完成消毒的應在包裝上黏貼已消毒的標識。（ｃａ）

