【大國博弈】美國擬擴大反壟斷法範圍，據報納入ＴｉｋＴｏｋ微信

《經濟通通訊社２０日專訊》美國參議院司法委員會將審議一項聚焦科技的反壟斷法案，其

涵蓋範圍將擴大到包括中國兩大社交媒體公司。

據外電報道，參議院司法委員會周四將就一項名為「美國創新與選擇在線法案」

（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｈｏｉｃｅ Ｏｎｌｉｎｅ

Ａｃｔ）的兩黨法案進行辯論，支持者稱該法案旨在保護數字競爭。該法案將限制美國幾家最大

科技公司的權力，包括蘋果公司、亞馬遜公司、Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ Ｉｎｃ

。和Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司Ｍｅｔａ Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ Ｉｎｃ。

報道指，除了現有的５５００億美元（約４﹒２９萬億港元）市值門檻外，法案對涵蓋平台

的標準將擴大到包括在全球每月擁有１０億用戶或年淨銷售額５５００億美元的公司。依照新標

準，字節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ和騰訊（００７００））旗下微信（ＷｅＣｈａｔ）

將成為目標。

據報法案將給予反壟斷執法機構強有力、靈活的工具，以阻止違規行為，並在主導平台從事

非法行為時追究其責任，包括重大民事處罰、尋求廣泛禁令、緊急臨時救濟的權力，甚至可以沒

收高管薪酬的權力。

目前，美國眾議院司法委員會已通過類似的版本，但尚未在眾議院全院表決。（ｃａ）

