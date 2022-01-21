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即市新聞

21/01/2022 15:17

《陸言堂－陳永陸》港股估值低於美股，恒指首季或上試２７０００

　　《陸言堂》港股終於可以吐氣揚眉，因為美股標普５００指數在今年已累計下跌超過５％，
不過恒生指數已升超過７％，表現與美股出現差天共地的情況。
　
　　當然，較為冷靜的投資者會覺得，雖然港股近日表現理想，但對比去年，其實現時恒指仍然
未收復失地，同時美股就算下跌，但亦沒有抹去去年的升幅，所以美股與港股的表現雖然兩極，
但可能只是美股借勢回吐，同時港股只是技術回升的一個正常表現。
　
　　不過，亦有另一個可能，就是踏入２０２２年，投資者開始重新部署，由估值偏貴的美股，
轉回估值較便宜的港股或其他區內市場，因此港股才可以否極泰來，同時美股亦出現較明顯的調
整壓力。
　
　　而無論任何一個原因，其實都反映出港股已經與美股有暫時脫勾的情況，而當中的原因主要
是中美之間無論在貨幣政策上，又或者防疫政策上，都並不一致，同時港元雖然與美元掛勾，這
令港股在過去一段長時間都會與美股有極大的關鏈性，可是隨著中資股的比重持續上升，甚至已
經成為恒指的主要力量，加上參與香港金融市場的資金，不少與內地有關，同時亦令本地銀行有
較大的空間不跟隨美國的加息或減息步伐，因此港股與美股的關鏈性，亦在近年不斷下降。
　
　　故此，雖然美股正受聯儲局的貨幣政策因素所影響，而在２０２２年出現顯著的波動，加上
市場開始擔心美國經濟增長動力正在大幅度放緩，可能會出現滯脹的情況，不過由於內地的貨幣
政策與美國不同，人行正加大貨幣寬鬆力度刺激經濟，同時中國似乎在針對科網股及內房股的政
策上有所放寬，加上港股的估值低於美股，這些因素都可望為港股帶來刺激作用，令恒指有機會
在第一季上試２５０天平均線，即接近２７０００點的水平。
　　
　　當然，港股是否會與美股完全脫勾？這還要視乎美國的經濟到底只是放緩，還是衰退，同時
美股到底是調整，還是陷入熊市，甚至會否出現股災，如果美國經濟只屬放緩，同時美股亦只是
技術調整，那麼港股絕對可以不理會美股的走勢，繼續保持強勢。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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