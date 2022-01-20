【新冠肺炎】漁護署昨人道毀滅千二隻小動物，城大指傳播風險微

《經濟通通訊社２０日專訊》銅鑼灣Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ寵物店爆疫。漁護署宣布，售

賣倉鼠的寵物店必須停業，全港寵物店共約千隻倉鼠及涉事寵物店約千隻動物，包括龍貓及兔仔

等全部要人道毀滅。漁護署昨晚回覆傳媒查詢時指，已經「人道處理」１５９隻兔子、９３０隻

倉鼠及３８隻龍貓，２隻金倉鼠、８１隻天竺鼠及３隻白老鼠，換言之，合計１２１３隻小動物

已安樂死。

漁護署亦呼籲市民把１２月２２日之後在全港寵物店購買的倉鼠交回，棄養後會作人道毀滅

。署方表示，截至昨日下午５時，共接收了６０多隻由市民交出的倉鼠，所有倉鼠均未進行

２０１９冠狀病毒病病毒測試，暫時未被殺。署方亦預計，本周內將會把全港３５間可售賣倉鼠

的寵物店內的倉鼠作「人道處理」。



＊城大：上月２２日前購買的倉鼠毋須安樂死＊



不過，城大動物健康與福利中心表示，人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微，指強而

有力的科學證據證明，人類是透過人傳人感染新冠病毒而致病。僅在少數情況下，當大量易受感

染動物，例如水貂被一起飼養時，才有可能發生動物感染人類的個案。

該中心指出，市民對家中的個別動物無需擔憂，尤其不應該棄養倉鼠。受感染的倉鼠通常會

在三至六日內，經呼吸道分泌物排出病毒。因此在去年１２月２２日前購買的倉鼠，對於從荷蘭

輸入倉鼠所檢測到的Ｄｅｌｔａ變種，不會有感染風險。（ｃｌ）

