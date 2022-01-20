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20/01/2022 12:24

【新冠肺炎】中學下周一或之前須停面授課，中六生回校最多半日

　　《經濟通通訊社２０日專訊》教育局今日宣布，全港中學（包括提供非本地課程的學校）須
在下周一（２４日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，與現時全港小學、幼稚園及幼稚園暨
幼兒中心的安排一樣，直至學校農曆新年假期。至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習
學校）則暫停所有級別的面授課堂至２月７日。

＊中六學生回校活動可彈性處理＊

　　教育局稱，由於現時正處於準備應屆香港中學文憑考試的關鍵時刻，中學可在採取嚴謹防疫
措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動；此安排亦適用於提供非
本地課程學校的應屆公開考試考生級別。至於其他級別，學校應取消或延期在學校舉行的考試及
其他校園活動。

＊月底前公布農曆年假後上課安排＊

　　教育局會密切留意並配合本港整體防疫抗疫措施的發展，進一步研究學校農曆新年假期後的
上課安排，預計本月底前公布。在暫停面授課堂期間，學校會彈性運用不同的教學模式教學，讓
學生持續在家學習。校舍須維持開放，照顧因家中乏人照顧而須安排回校的學生。學校會安排教
職員當值，處?校務及回答家長查詢。（ｈｙ）

　

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