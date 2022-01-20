《經濟通通訊社２０日專訊》疫苗氣泡事在必行。《香港０１》報道，公務員陸續經內部電
郵收到通知，２月１６日起，政府僱員必須接種最少一劑疫苗，方獲准進入政府大樓及工作處所
，孕婦或具有效醫生證明不宜打針者，可以例外，將獲發「特別通行證」。
政府部門將因疫苗紀律更新門卡，屆時未打針又不符豁免要求者，門卡將自動失效，並被視
為「缺勤」，面臨紀律處分。
現時全港政府僱員人數約１８萬，首針接種比率已達９８％。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
20/01/2022 16:25
【新冠疫苗】公務員若拒打針，下月１６日起不准返工視作「缺勤」
《經濟通通訊社２０日專訊》疫苗氣泡事在必行。《香港０１》報道，公務員陸續經內部電
郵收到通知，２月１６日起，政府僱員必須接種最少一劑疫苗，方獲准進入政府大樓及工作處所
，孕婦或具有效醫生證明不宜打針者，可以例外，將獲發「特別通行證」。
政府部門將因疫苗紀律更新門卡，屆時未打針又不符豁免要求者，門卡將自動失效，並被視
為「缺勤」，面臨紀律處分。
現時全港政府僱員人數約１８萬，首針接種比率已達９８％。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油 LPR不對稱雙降A場仍收跌
|財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成 大行齊唱好股價飆逾半成
|財經熱話20/01/2022
傳內地擬放寬房企預售資金使用 大行觀點一文看清！
|財經熱話20/01/2022
【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆 專家籲勿過分憧憬！
|FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩 減息牌未出盡
|財經熱話20/01/2022
【預算前瞻】羅兵咸永道料本財年財赤90億元 倡再派電子消費券
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰