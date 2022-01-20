【新冠疫苗】公務員若拒打針，下月１６日起不准返工視作「缺勤」

《經濟通通訊社２０日專訊》疫苗氣泡事在必行。《香港０１》報道，公務員陸續經內部電

郵收到通知，２月１６日起，政府僱員必須接種最少一劑疫苗，方獲准進入政府大樓及工作處所

，孕婦或具有效醫生證明不宜打針者，可以例外，將獲發「特別通行證」。

政府部門將因疫苗紀律更新門卡，屆時未打針又不符豁免要求者，門卡將自動失效，並被視

為「缺勤」，面臨紀律處分。

現時全港政府僱員人數約１８萬，首針接種比率已達９８％。（ｃｌ）

