《國企紅籌》大唐新能源（１７９８）今年首發超融券籌１０億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》大唐新能源（０１７９８）公布，已發行今年度第一期超短期
融資券，發行總額１０億元人民幣，所得款項用於償還銀行貸款，改善融資結構。
該集團指，首期超短期融資券有效期限為９０天，於４月１３日兌付，利率為２﹒２４％，
由招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）為本期融資券的主承銷商及簿記管理人。
（ｗｈ）
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