《國企紅籌》中國太保（０２６０１）去年保險收入同比升１﹒７％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，去年累
計原保險業務收入共約３６２６﹒７３億元（人民幣．下同），同比升約１﹒７％。
該集團指，子公司中國太平洋人壽保險去年保險業務收入２０９６﹒１億元，同比升約
０﹒５５％，另一子公司中國太平洋財產保險去年保險業務收入１５３０﹒６３億元，同比升約
３﹒３５％。（ｗｈ）
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