《日入而息》恒大境外債持有人擬採強制執行措施，港股升８２４點

《今天重點》

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據報恒大（０３３３３）境外債券持有人考慮採強制執行措施

據報融創（０１９１８）提前兌付兩筆約４２﹒５億元人民幣公開市場產品

據報監管要求被凍結預售資金監管帳戶可支付項目建設

本港１２月整體通脹率升至２﹒４％，基本通脹１﹒４％；去年整體通脹率１﹒６％，基本通脹

０﹒６％

羅兵咸永道倡寬減薪俸稅利得稅及促進與大灣區合作；羅兵咸永道料本財年財赤９０億元，倡再

派電子消費券

本港新增１４宗確診，１０宗本地個案

中學下周一或之前須停面授課，中六生回校最多半日

公務員若拒打針，下月１６日起不准返工視作「缺勤」

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《即日市況》

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恒指高收８２４點報２４９５２，科指升２５３點報５８９６

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《深滬股市》

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ＬＰＲ雙降金融股興奮，滬指收軟０﹒０９％油股拖累

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《美元匯價》

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英鎊短線在１﹒３６附近上落

歐元最新報１﹒１３４６╱４７，日圓最新報１１４﹒３１╱３２

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《公司資訊》

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日清食品（０１４７５）與網總簽訂５年「青少年發展合作夥伴」協議

傳有贊（０８０８３）大裁員逾千五人，「人員優化」被列為年度目標

港鐵（０００６６）大除夕下午及晚上加強服務惟不提供通宵列車

華誼騰訊音樂（００４１９）開市前停牌，內媒報指ＣＥＯ失聯

匯豐推「１﹒２３ Ｇｏ Ｇｏａｌ Ｄａｙ」，客戶可參加大抽獎

卓悅（００６５３）旗下香港貓ＨＫＭａｌｌ撐花農網上免費直播，助市民選購年花

宏利投資管理料內房行業今年將出現更大整合，看好固定資產投資

據報騰訊（００７００）收購小米（０１８１０）黑鯊仍洽談中，待觀察科企投融資趨勢重大變

化

中國移動（００９４１）去年移動業務客戶總數淨增１４９７萬戶

新創建（００６５９）委任執董何智恒為首席營運總監

通訊局批准有線電視（０１０９７）和奇妙電視股權結構變動申請

味千中國（００５３８）去年第四季同店銷售按年跌１４﹒７％

美團（０３６９０）將投入５﹒５億人幣補貼春節留崗外賣員

中國聯通（００７６２）去年５Ｇ套餐用戶淨增８４０９﹒８萬戶

ＥＳＲ（０１８２１）完成收購ＡＲＡ，總資產管理規模將擴至１４００億美元

中生製藥（０１１７７）自研類似藥「阿達木單抗注射液」於內地獲批上市

中石化（００３８６）去年原油產量按年跌０﹒２％，天然氣產量增１１﹒９％

中輝國際期貨因違反監管規定遭證監會罰款５００萬元

國壽（０２６２８）及其控股股東擬分別向財產險公司增資３６億及５４億人幣

星展委任楊志良為董事總經理

華訊（００８３３）深圳德訊正與原告人就解決及調解爭端進行協商

香港電訊（０６８２３）Ｎｏｗ ＴＶ與線上學習平台Ｓｎａｐａｓｋ獨家合作

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《國企紅籌》

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兗煤澳大利亞（０３６６８）去年第四季原煤產量按季跌１％

招商局中國基金（００１３３）附屬出售所有寒武紀股份，獲分配８０６０萬元人民幣

雅生活服務（０３３１９）共青城投資售公司１﹒７８％股權，涉７７１９萬元

香港中旅（００３０８）吳強調任至非執董及辭任總經理

康希諾生物（０６１８５）購買結構性存款，本金３﹒４億元人民幣

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《神州民企》

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英國央行表示中國恒大（０３３３３）債務問題不會威脅英國金融穩定；據報恒大境外債券持有

人考慮採強制執行措施

索信達（０３６８０）子公司獲准於深圳設立博士後創新實踐基地

宏華（００１９６）附屬中標頁岩氣鑽試一體化工程服務

傳融創（０１９１８）將昆明度假村部分股權轉讓給華發集團

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《中國要聞》

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商務部表示ＲＣＥＰ深化亞太產業鏈供應鏈關係

中國去年對外投資１４５１﹒９億美元同比增９﹒２％

中信建投表示今年首季還有降息降準可能

廣東表示設大灣區跨境理財資管中心，擴大跨境理財通規模；

廣東去年ＧＤＰ同比增８％，東莞經濟總量突破萬億人幣；廣

東去年實現隱性債務「清零」目標

去年內地新增光伏發電併網裝機容量約５３００萬千瓦

分析指五年ＬＰＲ小降表明監管不急於放鬆房產融資

浙能擬斥５億歐元購俄羅斯一ＬＮＧ項目１０％股份

工信部表示一季度工業經濟仍然面臨著較大下行壓力；適度超

前開展５Ｇ網絡建設；未來較長一段時期芯片供應仍將緊張；

疫情防控政策精準化，對產業供應鏈影響不大

工信部肖亞慶稱集中力量解決汽車等領域芯片短缺問題

內地居民收入排行：滬京人均逾７萬元人民幣，遙遙領先

瑞幸咖啡計劃重回納斯達克上市？官方表示報道不實

專家表示中國人口紅利「機會窗口期」即將關閉

人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億

１月一年期ＬＰＲ下調１０基點，五年期降５基點

上海２０２１年ＧＤＰ突破４萬億人幣，增長８﹒１％

上海目標２０２５年生物醫藥產業規模超１萬億人幣

龔正稱上海今年ＧＤＰ料增５﹒５％，ＣＰＩ約３％

內地多省市公布今年ＧＤＰ目標，滬粵預期增５﹒５％

回應製鞋業外遷，商務部表示去年鞋類產品出口量價齊升

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，報１８２１８點

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《其他消息》

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本港１２月整體通脹率升至２﹒４％，基本通脹１﹒４％；去

年整體通脹率１﹒６％，基本通脹０﹒６％

金發局調查指受訪者對香港作為亞洲領先國際金融中心仍然充

滿信心

消息指民主黨建議革除梁翊婷蘇逸恒黨籍，凍結李華明黨籍半

年

金管局表示逐步考慮擴大理財通涵蓋的理財產品範圍

世邦魏理仕料今年亞太區商業地產投資總規模再創新高

大華銀行料今年香港經濟增長３％，中國增長５﹒２％

花旗警告香港通脹加劇，貨運航班削減或導致商品短缺

香港首季整體空運貿易指數自上季高位下調

深股通額度全日用７０億元，外資連續五日流入；滬股通額度

全日用９５億，外資流入１２６億創１個月高

羅兵咸永道倡寬減薪俸稅利得稅及促進與大灣區合作；羅兵咸

永道料本財年財赤９０億元，倡再派電子消費券

元朗過渡性房屋「同心村」下周一接受申請，最快６月入伙

友邦香港調查指逾六成新世代想當老闆或斜槓族

教育人員專業操守議會將結束，教育局接手處理議會未完成投

訴

胡兆英涉合謀定價，旗下錦倫旅運被罰款逾４１７萬元

銀聯二維碼付款功能拓展至八達通Ａｐｐ，使用範圍擴至全球

馬會表示未來四場賽事閉門進行，包括初三賀歲賽

ＩＭＦ讚揚香港的健全體制架構和有效政策措施以維護金融穩

定

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《內房困局》

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據報融創（０１９１８）提前兌付兩筆約４２﹒５億元人民幣

公開市場產品

華夏幸福逾８８億債務已簽重組協議，惟股價衝高回落

據報監管要求被凍結預售資金監管帳戶可支付項目建設

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《大國博弈》

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中國上月從美進口大豆按月增６８％，因颶風延遲抵達

傳阿里雲受美調查，環球時報批美將「黑手」伸向中企

商務部表示取消加徵關稅符合中美兩國消費者

美國擬擴大反壟斷法範圍，據報納入ＴｉｋＴｏｋ微信

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《重拳監管》

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今年Ａｐｐ專項整治要實現監管全覆蓋，建立長效機制

國稅總局表示堅決打擊偷逃成品油消費稅違法犯罪行為

官媒表示平台經濟須發展與規範並重，勿滿足於初級形態

遼寧盤錦三家煉油廠涉逃稅，實控人交檢察院起訴

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《新冠肺炎》

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本港新增１４宗確診，１０宗本地個案

中學下周一或之前須停面授課，中六生回校最多半日

全國昨增本土確診回落至４３宗，７宗無症狀轉為確診

梁子超料疑染Ｄｅｌｔａ初確男與寵物店群組有關

深圳兩宗本地Ｏｍｉｃｒｏｎ病例互不關聯

漁護署昨人道毀滅千二隻小動物，城大指傳播風險微

華僑永亨銀行屯門分行今日起恢復服務

公務員若拒打針，下月１６日起不准返工視作「缺勤」

葵涌邨逸葵樓強檢，有１人呈初步陽性；逸葵樓爆疫涉７單位

，５３歲國泰外判男司機確診

觀塘凱匯第３座完成強檢，約８３０人檢測零確診

鄧飛稱有需要停止中學面授課，梁子超促減低市面人流

５至１１歲兒童明起可打科興，下月９日可預約復必泰

科興表示疫苗對３至１７歲兒童及青少年安全有效

２４歲社工助理恒豐酒店Ｓｔａｙｃａｔｉｏｎ後發病

香港麥當勞向近萬名員工發放１０００元抗疫利是

地利亞修女紀念學校５８歲女教師及１名學生確診；染Ｄｅｌ

ｔａ學生與寵物店群組不同源，倉鼠傳人機會增

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