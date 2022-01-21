《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶終於找到大舉反攻的時機

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。昨早（２０日）開市前，筆者於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻

道」內，向Ｇｏｌｄ或以上級別的訂戶發放了一個即市錦囊，提醒他們昨天港股市況有點特別，

有利大市轉跌為升，而上升動力將來自國企股的買盤。筆者當然不會預早知道內地會公布連續兩

個月調低貸款市場報價利率（Ｌｏａｎ Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｉｏ）與股市對此顯著向好的反應

，完全測中市況，只與實戰經驗有關，希望所有訂戶都因而受惠。

經過昨天大幅回升的市況中，好友的應市信心當然回增。港股轉跌回升的時間略嫌太遲，故

只能勉強地算是來得及時，相信後市仍有暗湧。現距離農曆年假期只餘６個半交易日，該是華人

投資者開始為迎接假後開紅盤作部署的時候了。我們現應細心觀察未來數個交易日好淡大戶的角

力情況，特別是好友大戶入市買貨的進取程度。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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