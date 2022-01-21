《窩輪匯智－劉嘉輝》農曆新年長假期臨近，輪證該如何部署？

《窩輪匯智》港股在內房的資金使用限制有望鬆綁及內地央行降息下，大市已錄得連續五周

上升的行情，周四（２０日）恒指高位逼近兩萬五關，成交量增加，最終指數升逾８００點，破

１００天線，重回去年１１月以來的高位，周五（２１日）則高位整固，收報２４９６５點。



筆者於上期提到資源股如中石油（００８５７） 的認購證，一方面受惠正股急升令其由價

外變為價內的機會增加，另一方面部分認購證之引伸波幅在股價上升時同步向上，其他因素不變

下，相關認購證價格表現或較只因為股價上升為佳。以中油認購證１９７５５為例，行使價

３﹒９９元，１月６日報價仍約１１％價外，截至本周四即１月２０日，隨正股股價上升，該購

證已變為近１％價外，引伸波幅同時由３８﹒２％升至４０％，該期間回報達７２％。由此可見

，投資者不但「賺價」、亦賺取了引伸波幅向上的額外回報。



觀乎大市，恒指引伸波幅於本周亦有類似變化。恒指本周漲逾２％，而同時參考彭博短期在

價上市期權的引伸波幅亦由約１８點子水平上升至約２０點，即是說價格及波幅不是呈鏡面，而

是同步向上。投資者如認為港股整體市況明朗化，引伸波幅有一定支持下，認購證不失為「應市

」的部署。不過，筆者經常強調窩輪不是四季皆宜的產品，若引伸波幅有機會掉頭向下或對輪價

不利，投資者宜留意相關風險。



農曆新年長假期臨近，選證時亦要特別留意窩輪時間值秏損的因素，一旦預期股價或波幅走

勢有偏差，亦為坐倉渡過長假期留有彈性，因此年期上不妨以中期約四至六個月的窩輪作準備，

價外幅度則可以貼價或輕微價外產品應市，以上窩輪的每日時間秏損理論上較短身的認股證為低

。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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