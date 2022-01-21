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即市新聞

21/01/2022 08:19

《缸邊隨筆－石鏡泉》美股災後

　　《缸邊隨筆》美股一跌，跟湯加海底火山爆發一樣，災後瘡痍，有幾瘡痍？
　　
　　（１）美十年債息升破１﹒８厘，並一度上見１﹒９厘，在之後，估計美十年債息在短期間
內，是會邁上２厘以至２﹒２５厘。
　
　　（２）所有股指數都跌了個朝翻天，是自２０１６年以來最劣的，亦是３０年來第三個最差
勁的。
　
＊納指跌得最慘烈＊
　
　　（３）經此一跌，納斯達克指數跌得最慘烈，已回見２０２１年３月水平，再跌，就是穿底
。事實上，自去年１１月以來，納指已是一頂低於一頂，一底低於一底，但如連２０２１年３月
的底也跌穿，技術走勢是大大不妙。光看納斯達克指數是不足以看到納斯達克指數是如何的拉牛
上樹，指數雖升，但自２０２１年３月起，已有不少納指股票是跌破了２００天平均綫，而該綫
是被視為牛熊分界綫。
　
　　（４）跌勢慘烈又急，連高盛的第四季的股票買賣團隊也有虧損。
　
　　（５）雖然美息可加，但美匯指數未見跟升。
　
　　（６）最最最淒慘的，是今時是無人肯買貨，市場反映，三個沽家只有兩個買家，為甚麼今
次無人敢撈底？因為十年債息已高於標普５００的派息，並且尚有再擴闊的趨勢，如十年債息再
上升至２厘至２﹒２５厘時，將更如何？《資深投資者　石鏡泉》
　　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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