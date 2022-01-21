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21/01/2022 08:37

【恒大困局】中國恒大（３３３３）聘任財務顧問，化解債務風險

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國恒大（０３３３３）公布，考慮到集團目前面臨的經營上
和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行
溝通，建議增加聘請中介機構，包括中國國際金融股份、中銀國際亞洲作為財務顧問，中倫律師
事務所有限法律責任合夥作為法律顧問，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依
法公平處理債務問題。（ｍｈ）

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