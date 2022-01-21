碧桂園（２００７）擬發３９億元抵押擔保換股債，年息４﹒９５％

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）擬發行３９億元有抵押擔保可換股債券

，發行價為本金額的１００％，年利率４﹒９５％，到期日為２０２６年７月２８日。債券每股

換股價為８﹒１元，比股份上日收市價溢價１６﹒３８％，可換擴大股本２﹒０４％。

該公司擬將所得款項淨額，為一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。（ｍｈ）

