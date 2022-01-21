【航運行運】疫情持續阻供應，航運股今年好景

《經濟通通訊社２１日專訊》在疫情影響下，全球供應鏈受阻，但這反而惠及航運業。根據

海運諮詢機構（Ｄｒｅｗｒｙ）的全球貨櫃運價指數（Ｗｏｒｌｄ Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ

Ｉｎｄｅｘ， ＷＣＩ），截至今年１月１３日止，今年以來，４０呎櫃的平均運價為９４７７

美元，較５年平均價２８６４美元高出６６１３美元，與去年同比較更大升了８２％。



＊上海至歐美集裝箱運費維持高企＊



由上海至鹿特丹的運費增加了３７０美元或３％至１４０２８美元，而由上海至洛杉磯及上

海至紐約的運費亦分別增加了１％及２％至每ＰＥＵ（每４０呎集裝箱單位）為１０６２１美元

及１３７７１美元。相反，由鹿特丹至上海及鹿特丹至紐約的運費卻分別下降了２％及１％。

另一方面，疫情亦令到部分船期取消。根據Ｄｒｅｗｒｙ公布截至１月１４日數據，在主要

航線之中，跨太平洋、跨大西洋、亞洲至北歐及亞洲至地中海，在今年第三至第六周共有７３個

船期取消，佔總數５５３個已定船期的１３％，期間將有６４％貨輪將滿載吉櫃由太平洋向東及

西岸航行。

Ｄｒｅｗｒｙ指出，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ迅速蔓延至中國各地，例如天律及深圳，除了

導致供應鏈受阻之外，市場波動性亦增加。船公司為免貨輪堵塞在寧波港口，改而轉向其他港口

，例如深圳，這亦對其他港口構成樽頸效應及壓力，在滯留及扣留費增加的情況下，難免造成延

誤及導致高運輸成本。



＊東方海外累升逾四倍冠同儕＊



至於本港上市及市值超過１００億元的航運股之中，在去年１月１日至今年１月２０日期間

，表現最強的是東方海外（００３１６），累積升幅達到４４３％；海豐國際（０１３０８）亦

累升８８％；招商局港口（００１４４）則累升７２％，中遠海控（０１９１９）及中海運

（０１１９９）則分別累升８８％及２４％，太平洋航運（０２３４３）更累升１３４％。

摩根大通發表研究報告指，去年是集裝箱航運表現卓越的一年，運費及利率皆創下歷史新高

，然而，對於供應鏈受阻的情況緩和，導致股價受壓，令相關股份的評級在２０２１年下半年顯

著下調有點過度憂慮，現時估值已反映其他因素不變下，運費在今年將會大跌約９０％的情況。

摩通基於以下的供求情況，維持今年給予集裝箱業務正面投資的評級。首先，在

Ｏｍｉｃｒｏｎ造成的阻礙之外，樽頸因素仍然令航運輸情況在今年大部分時間受阻；其次，已

發展市場的消費趨勢仍然向好及庫存重新增加，將繼續支持需求上升周期。該行將２０２１至

２０２３財政年度集裝箱業務的除稅後盈利平均上調約５０％，該行結予三隻航運股增持評級，

在港上市的有中遠海控及東方海外，另一隻是台灣上市的長榮海運。



＊摩通上調中遠海控目標價至２９元＊



摩通將今年中遠海控Ｈ股目標價由２５元上調１６％至２９元，Ａ股目標價則由３８元人民

幣上調至４１元人民幣，東方海外今年目標價更由２８７元上調近３５％至３８７元。該行認為

，東方海外可以藉著中遠海控加強其雙品牌策略，將併購化為成本效益。截至２０２１年１０月

２６日止，中遠海控持有東方海外４５﹒５８％的Ａ股權益。摩通雖然調高兩股的投資評級至增

持，但同時提出了多個可能影響其評級及目標價的因素，包括行業失去「運載紀律」（增加運載

收益大的航線，減少收益小的航線）；不合理地追逐市場份額，而非專注於盈利能力，這將導致

價格戰及運費下降；最後是受到ＣＯＶＩＤ－１９相關因素，以及美中貿易戰升級影響，令到

２０２１至２０２２年的需求增長低於預期。



＊盈利今年達峰值後明年急降＊



事實上，根據摩通對東方外海的年度收入預測，２０２２年料達１８６﹒４７億元，但

２０２３年卻急降至１１１﹒４４億元。另外，經調整後，預期今年每股盈利為１０﹒０３元，

但明年將大幅降至３﹒０７元。股息率料由今年的１５％降至明年的４﹒６％，故市盈率亦由

２﹒７倍升至明年的８﹒７倍。至於中遠海控，預期今、明兩年收入分別為３８３４﹒２１億元

及２３８１﹒２５億元人民幣，經調整後的淨收入分別為１０６６﹒０９億元及３０５﹒７億元

人民幣，經調整後每股盈利分別為６﹒６９元及１﹒９２元人民幣。換言之，航運股股價傾向在

今年衝高後回落。



＊東方海外短期１８０元支持力強＊



從技術走勢觀察，中遠海控去年７月高見１７﹒４８元後回落，１０月份跌至９﹒７６元後

回升，但今年１月４日高見１６﹒５元後受阻回落，今天曾試穿５０日線，低見１３﹒９８元，

保守估計，股價即使進一步下跌，相信仍可維持在１１至１７元的大型橫行區上落。此外，股價

在去年１１月２９日向上突破１２元的前兩個多月橫行區頂，當日收報１２﹒８８元，故初步估

計，股價調整至１３元應有強力支持。

至於東方海外，本周一創下２１９﹒６元的歷史高位後開始回調，今日更失守２０日線，從

日線圖所見，大約１８０元為短期重要支持位，股價跌至該位可博短線反彈，惟一旦失守，以本

月初以來的雙頂形態量度，下跌目標為１４７﹒６元，屆時不妨入市。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



