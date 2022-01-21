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即市新聞

21/01/2022 13:38

【即市專題】內房興奮過後唞唞氣，轉吼內險股好過？

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２１日報道》內房股昨天在人行降ＬＰＲ及傳中央放寬資金限制
的雙重利好因素下顯著造好，但今早個別股份出現回吐。從消息面上看，據報中國恒大
（０３３３３）計劃增聘中介機構協助開展債務風險化解，股價半日跌近３％。專家認為，與其
部署累計升幅顯著的內房，不如轉吼與內房有密切關係且走勢落後的內險股更為上算！

＊恒大擬增聘中介解決債務問題，二線內房股回吐＊

　　據外媒報道，代表恒大境外債券持有人的團體正嚴肅考慮採取強制執行措施，指未看到恒大
就重組方案積極與境外債權人溝通。恒大隨後表示，擬增加聘請中介機構，包括中國國際金融股
份、中銀國際亞洲作為財務顧問，協助開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理
債務問題。
　　內房股上午交易時段走勢個別發展，龍湖集團（００９６０）及中國海外發展
（００６８８）均逆市升逾１％，中午收報４４﹒４元及２３﹒３元；世茂集團（００８１３）
、碧桂園（０２００７）則回吐逾４至５％，中午收報５﹒９９元及６﹒５５元。

＊潘鐵珊：龍頭內房股值博率低，籲轉吼內險！＊

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，內房股踏入一月後反彈幅度顯著，部分龍頭股份值博率已不及當初。除
了內房股外，內銀及內險板塊亦受惠內房氣氛好轉，當中內險股走勢相對落後。他看好內險股具
估值修復概念，首選中國平安（０２３１８）。
　　據中國平安上周公布的業績快報，公司去年多賺逾２５％，收入增長逾１０％，反映保險業
務穩健。潘鐵珊表示，但去年股價由１月份逾１００元高位瀉至最低４８元以下，從基面看，股
價已過分低殘，隨着內房前景明朗化、基本面穩健，他預料股價年內有望重上９０至１００元水
平。
　　事實上，一眾內險股自２０２２年後走勢強勁。截至昨天為止，中國太保（０２６０１）月
內升幅達１９﹒１５％，跑贏同業；中國平安、中國財險（０２３２８）及中國太平
（００９６０）的升幅均超過１０％。
　　潘鐵珊認為，內險股的升浪只是剛剛開始，股價近期急升影響部分技術指標的準確性，例如
中國平安、國壽的９天ＲＳＩ處於８０以上，屬「超買」水平。不過，由於股價目前被嚴重低估
，具備中、長線投資價值，投資者現價不需急於止賺。無貨的投資者則宜在６４元水平分注吸納

　　觀乎中國平安資金流向，資金趁股價回調掃貨。該股半日錄得７１０８萬元資金淨主動買入
，而大戶－單宗成交金額多於１００萬元，主動買沽比率達５７：４３，屬於合格水平，反映大
戶買家入市意欲仍然進取。

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