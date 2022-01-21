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即市新聞

21/01/2022 17:00

《盤後部署》恒指低開高收延續升勢，騰訊料４９５﹒６元有阻力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港股早段未能承接上日（２０日）升逾８００點的氣勢，低開
５４點報２４８９７，曾跌２０１點，半日收低１８６點報２４７６６。午後初段仍然乏力，但
科技股尾段獲資金追入，收市重拾升勢。
　　ＡＴＭ早段偏弱，阿里巴巴（０９９８８）未能展現如美股的升幅，低開４﹒１１％，之後
走勢並無改善，收市仍跌３﹒３５％，報１２７﹒１元。美團（０３６９０）及騰訊
（００７００）就輕微低開１﹒２６％及０﹒５９％，但騰訊在午後出現買盤，股價最後倒升
０﹒６８％，報４７４﹒８元。美團就無升跌，報２３８元。科技股當中，攜程（０９９６１）
表現最好，升７﹒９２％，收報２０７﹒２元；瑞聲（０２０１８）發盈警後的第二天繼續捱沽
，收市跌５﹒７２％，報２６﹒３５元，創近一年新低，亦是全日表現最差藍籌。
　　體品股造好，申洲（０２３１３）全日走勢佳，升４﹒２９％，報１５８﹒２元，為全日表
現最好藍籌；安踏（０２０２０）升２﹒５％，李寧（０２３３１）亦升２﹒１３％。餐飲股同
樣造好，海底撈（０６８６２）一度升近６％，收市升４﹒２２％，報１９﹒２６元；九毛九
（０９９２２）更升６﹒５４％，海倫司（０９８６９）就升３﹒１２％。
　　恒指今天低開高收，收報２４９６５，升１３點或升０﹒０５％，主板成交１５４１﹒７３
億元。國企指數報８７８７，升２５點或升０﹒２９％。恒生科技指數報５８７０，跌２６點或
跌０﹒４４％。
　　Ａ股繼續回軟。上證綜合指數報３５２２，跌３２點或跌０﹒９１％，成交４１７７﹒６９
億元人民幣。深證成份指數報１４０２９，跌１６８點或跌１﹒１９％，成交２５６３﹒８３億
元人民幣。
　　
＊冬奧將至體品股料續炒上＊

　　大市方面，成交較上日少２４２億元，資金流入亦減少１００﹒５２億元，畢竟上日一口氣
急升逾８００點，今天獲利盤湧現，早段稍為回調並不意外。科技股當中，以騰訊及美團的技術
走勢較之佳，當中騰訊今日收市價升過於上日，１０天線逐步拋離２０天線，ＭＡＣＤ牛差距亦
開始擴闊，短期目標留意去年１１月中的高位４９５﹒６元。
　　板塊方面，體品股走勢良好，申洲、李寧及安踏今日收市均升高於上日，股價亦企穩在１０
天線上，當中李寧今日突破了２０天線。北京冬奧還有半個月就開幕，每逢大型體育盛事前，體
品股都會炒上，目前兩隻股份技術走勢轉強，料短期內仍獲資金支持。（ｅｒ）

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