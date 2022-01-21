《盤後部署》恒指低開高收延續升勢，騰訊料４９５﹒６元有阻力

《經濟通通訊社２１日專訊》港股早段未能承接上日（２０日）升逾８００點的氣勢，低開

５４點報２４８９７，曾跌２０１點，半日收低１８６點報２４７６６。午後初段仍然乏力，但

科技股尾段獲資金追入，收市重拾升勢。

ＡＴＭ早段偏弱，阿里巴巴（０９９８８）未能展現如美股的升幅，低開４﹒１１％，之後

走勢並無改善，收市仍跌３﹒３５％，報１２７﹒１元。美團（０３６９０）及騰訊

（００７００）就輕微低開１﹒２６％及０﹒５９％，但騰訊在午後出現買盤，股價最後倒升

０﹒６８％，報４７４﹒８元。美團就無升跌，報２３８元。科技股當中，攜程（０９９６１）

表現最好，升７﹒９２％，收報２０７﹒２元；瑞聲（０２０１８）發盈警後的第二天繼續捱沽

，收市跌５﹒７２％，報２６﹒３５元，創近一年新低，亦是全日表現最差藍籌。

體品股造好，申洲（０２３１３）全日走勢佳，升４﹒２９％，報１５８﹒２元，為全日表

現最好藍籌；安踏（０２０２０）升２﹒５％，李寧（０２３３１）亦升２﹒１３％。餐飲股同

樣造好，海底撈（０６８６２）一度升近６％，收市升４﹒２２％，報１９﹒２６元；九毛九

（０９９２２）更升６﹒５４％，海倫司（０９８６９）就升３﹒１２％。

恒指今天低開高收，收報２４９６５，升１３點或升０﹒０５％，主板成交１５４１﹒７３

億元。國企指數報８７８７，升２５點或升０﹒２９％。恒生科技指數報５８７０，跌２６點或

跌０﹒４４％。

Ａ股繼續回軟。上證綜合指數報３５２２，跌３２點或跌０﹒９１％，成交４１７７﹒６９

億元人民幣。深證成份指數報１４０２９，跌１６８點或跌１﹒１９％，成交２５６３﹒８３億

元人民幣。



＊冬奧將至體品股料續炒上＊



大市方面，成交較上日少２４２億元，資金流入亦減少１００﹒５２億元，畢竟上日一口氣

急升逾８００點，今天獲利盤湧現，早段稍為回調並不意外。科技股當中，以騰訊及美團的技術

走勢較之佳，當中騰訊今日收市價升過於上日，１０天線逐步拋離２０天線，ＭＡＣＤ牛差距亦

開始擴闊，短期目標留意去年１１月中的高位４９５﹒６元。

板塊方面，體品股走勢良好，申洲、李寧及安踏今日收市均升高於上日，股價亦企穩在１０

天線上，當中李寧今日突破了２０天線。北京冬奧還有半個月就開幕，每逢大型體育盛事前，體

品股都會炒上，目前兩隻股份技術走勢轉強，料短期內仍獲資金支持。（ｅｒ）

